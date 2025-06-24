Ваша машина скрывает рассадник бактерий — и это не тот предмет, о котором вы подумали

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Автомобильные ключи — предмет, который мы берём в руки ежедневно, но практически никогда не моем. Как выяснилось, это один из самых загрязнённых объектов, с которым мы контактируем. Новое исследование показало, что на ключах в четыре раза больше бактерий, чем на смартфоне.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Грязнее телефона: что таят в себе ключи от машины

Эксперты проанализировали ключи 2000 британских водителей. Оказалось, что:

На ключах — 241 бактерия;

На телефоне — 66 бактерий;

На клавиатуре — 68 бактерий;

Даже унитаз оказался «чище» в ряде случаев: на сиденье — 1100 микроорганизмов, но их состав более предсказуем.

Каждый третий опрошенный признался, что никогда не чистил свои ключи, хотя пользуется ими годами.

Что за микробы

Самой частой находкой стал Staphylococcus epidermidis — условно безопасный, но потенциально опасный после хирургических вмешательств из-за устойчивости к антибиотикам. В одном из случаев была обнаружена и кишечная палочка.

Как правильно ухаживать за ключами

Микробиологи рекомендуют:

Протирать ключи мягкой тканью, смоченной мыльной водой;

Избегать отбеливателя — он разрушает металл и повреждает электронику;

Никогда не погружать ключи в воду.

Даже такая простая мера способна снизить риски и поддерживать гигиену на должном уровне.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

