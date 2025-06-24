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Ваша машина скрывает рассадник бактерий — и это не тот предмет, о котором вы подумали

1:31
Здоровье

Автомобильные ключи — предмет, который мы берём в руки ежедневно, но практически никогда не моем. Как выяснилось, это один из самых загрязнённых объектов, с которым мы контактируем. Новое исследование показало, что на ключах в четыре раза больше бактерий, чем на смартфоне.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Грязнее телефона: что таят в себе ключи от машины

Эксперты проанализировали ключи 2000 британских водителей. Оказалось, что:

  • На ключах — 241 бактерия;

  • На телефоне — 66 бактерий;

  • На клавиатуре — 68 бактерий;

  • Даже унитаз оказался «чище» в ряде случаев: на сиденье — 1100 микроорганизмов, но их состав более предсказуем.

Каждый третий опрошенный признался, что никогда не чистил свои ключи, хотя пользуется ими годами.

Что за микробы

Самой частой находкой стал Staphylococcus epidermidis — условно безопасный, но потенциально опасный после хирургических вмешательств из-за устойчивости к антибиотикам. В одном из случаев была обнаружена и кишечная палочка.

Как правильно ухаживать за ключами

Микробиологи рекомендуют:

  • Протирать ключи мягкой тканью, смоченной мыльной водой;

  • Избегать отбеливателя — он разрушает металл и повреждает электронику;

  • Никогда не погружать ключи в воду.

Даже такая простая мера способна снизить риски и поддерживать гигиену на должном уровне.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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