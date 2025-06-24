Ваша машина скрывает рассадник бактерий — и это не тот предмет, о котором вы подумали

Автомобильные ключи — предмет, который мы берём в руки ежедневно, но практически никогда не моем. Как выяснилось, это один из самых загрязнённых объектов, с которым мы контактируем. Новое исследование показало, что на ключах в четыре раза больше бактерий, чем на смартфоне.
Эксперты проанализировали ключи 2000 британских водителей. Оказалось, что:
Каждый третий опрошенный признался, что никогда не чистил свои ключи, хотя пользуется ими годами.
Что за микробы
Самой частой находкой стал Staphylococcus epidermidis — условно безопасный, но потенциально опасный после хирургических вмешательств из-за устойчивости к антибиотикам. В одном из случаев была обнаружена и кишечная палочка.
Как правильно ухаживать за ключами
Микробиологи рекомендуют:
Даже такая простая мера способна снизить риски и поддерживать гигиену на должном уровне.
Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.