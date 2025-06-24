Целиакия больше не маскируется: тест распознаёт болезнь даже при диете

Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает воспаление в тонком кишечнике. Чтобы выявить его традиционным методом, пациент должен вновь начать употреблять глютен, даже если он придерживается безглютеновой диеты. Это часто вызывает болезненные симптомы и ухудшает самочувствие.
Учёные из Австралии разработали анализ крови, который способен диагностировать целиакию, не вызывая симптомов. Метод основан на измерении иммунного маркера интерлейкина-2 (IL-2), уровень которого резко возрастает у людей с целиакией даже при минимальном контакте с глютеном — в лабораторных условиях, без его реального употребления.
Как работает тест
В исследовании участвовал 181 человек, включая тех, кто соблюдает диету, и тех, у кого нет симптомов. Их кровь в лаборатории контактировала с глютеном всего один день. Повышенный уровень IL-2 позволил с высокой точностью диагностировать заболевание: чувствительность теста составила 90 %, а специфичность — 97 %.
Почему это важно
Миллионы людей могут жить с недиагностированной целиакией, особенно если болезнь протекает в скрытой форме. Новый метод позволяет выявить заболевание без риска и страданий. Это особенно ценно для тех, кто уже соблюдает диету, но хочет получить точный диагноз.
Целиаки́я - форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.