Целиакия больше не маскируется: тест распознаёт болезнь даже при диете

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает воспаление в тонком кишечнике. Чтобы выявить его традиционным методом, пациент должен вновь начать употреблять глютен, даже если он придерживается безглютеновой диеты. Это часто вызывает болезненные симптомы и ухудшает самочувствие.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрный хлеб

Диагноз без страданий: новый способ выявления целиакии

Учёные из Австралии разработали анализ крови, который способен диагностировать целиакию, не вызывая симптомов. Метод основан на измерении иммунного маркера интерлейкина-2 (IL-2), уровень которого резко возрастает у людей с целиакией даже при минимальном контакте с глютеном — в лабораторных условиях, без его реального употребления.

Как работает тест

В исследовании участвовал 181 человек, включая тех, кто соблюдает диету, и тех, у кого нет симптомов. Их кровь в лаборатории контактировала с глютеном всего один день. Повышенный уровень IL-2 позволил с высокой точностью диагностировать заболевание: чувствительность теста составила 90 %, а специфичность — 97 %.

Почему это важно

Миллионы людей могут жить с недиагностированной целиакией, особенно если болезнь протекает в скрытой форме. Новый метод позволяет выявить заболевание без риска и страданий. Это особенно ценно для тех, кто уже соблюдает диету, но хочет получить точный диагноз.

Уточнения

Целиаки́я - форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена.

