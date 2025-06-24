Невидимая угроза: как переопределение ПФАС может ударить по экологии и здоровью

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), или "вечные химикаты", получили такое название из-за своей устойчивости к разложению. Они широко применяются в промышленности и быту, но при этом накапливаются в организме и окружающей среде, вызывая серьёзные риски для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

Вечные химикаты под угрозой переопределения: учёные предупреждают

Группа из 20 учёных из разных стран выступила с жёстким предупреждением: предпринимаются попытки пересмотра международного определения ПФАС. По их мнению, за этим стоят не научные цели, а интересы бизнеса и политики. Изменения могут ослабить контроль над потенциально опасными веществами.

Что именно вызывает тревогу

Некоторые инициативы предполагают исключение из существующего списка отдельных подгрупп соединений. Учёные уверены: такое сужение определения не имеет научного обоснования и способно ввести в заблуждение регулирующие органы и общественность.

Подмена научных понятий регуляторными

Исследователи подчёркивают, что смешение химических и юридических определений ПФАС создаёт путаницу. Такая стратегия, по их мнению, может быть намеренной — чтобы скрыть опасность отдельных веществ и избежать ответственности.

Зачем сохранять текущее определение

Действующая классификация ПФАС, по мнению экспертов, научно обоснована, понятна и функциональна. Любые изменения должны опираться на научные данные, а не на попытки ослабить экологические и санитарные стандарты.

Уточнения

ПФАС — группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.

