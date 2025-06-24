Те, кто избегает горького, могут быть в группе риска — и дело в генах

Если вам неприятен вкус брокколи, грейпфрута или даже определённых видов алкоголя, возможно, дело не в привередливости, а в генетике. Новое исследование показывает: чувствительность к горечи может быть связана с риском некоторых серьёзных заболеваний.
Учёные выяснили, что около 20-25 % людей имеют две активные копии гена TAS2R38, отвечающего за восприятие горечи. Этот ген передаётся от обоих родителей и определяет, насколько остро человек чувствует горький вкус.
Когда вкус связан с болезнью
Анализ данных более 600 тысяч человек показал: у обладателей вариации TAS2R38 чаще фиксируются повышенные уровни креатинина — биомаркера, указывающего на возможные проблемы с почками. Кроме того, такие люди имеют примерно на 10 % выше риск развития биполярного расстройства.
Генетика и пищевые предпочтения
Три ключевые мутации, выявленные в исследовании, напрямую связывают чувствительность к горечи с ухудшением работы почек и психоэмоциональным состоянием. Таким образом, вкусовые особенности могут быть маркерами скрытых проблем со здоровьем.
Что это значит для нас
Если определённые продукты вызывают стойкое отвращение — особенно горькие — это может быть поводом не только для гастрономических наблюдений, но и для внимательного отношения к своему здоровью, особенно почек и психики.
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