Те, кто избегает горького, могут быть в группе риска — и дело в генах

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам неприятен вкус брокколи, грейпфрута или даже определённых видов алкоголя, возможно, дело не в привередливости, а в генетике. Новое исследование показывает: чувствительность к горечи может быть связана с риском некоторых серьёзных заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грейпфрут

Горький вкус как сигнал: что он может рассказать о здоровье

Учёные выяснили, что около 20-25 % людей имеют две активные копии гена TAS2R38, отвечающего за восприятие горечи. Этот ген передаётся от обоих родителей и определяет, насколько остро человек чувствует горький вкус.

Когда вкус связан с болезнью

Анализ данных более 600 тысяч человек показал: у обладателей вариации TAS2R38 чаще фиксируются повышенные уровни креатинина — биомаркера, указывающего на возможные проблемы с почками. Кроме того, такие люди имеют примерно на 10 % выше риск развития биполярного расстройства.

Генетика и пищевые предпочтения

Три ключевые мутации, выявленные в исследовании, напрямую связывают чувствительность к горечи с ухудшением работы почек и психоэмоциональным состоянием. Таким образом, вкусовые особенности могут быть маркерами скрытых проблем со здоровьем.

Что это значит для нас

Если определённые продукты вызывают стойкое отвращение — особенно горькие — это может быть поводом не только для гастрономических наблюдений, но и для внимательного отношения к своему здоровью, особенно почек и психики.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура.

