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Лайки и воспоминания: как соцсети переписывают личную историю

1:25
Здоровье

Соцсети и память: кто решает, что важно
Каждый день соцсети ненавязчиво (а иногда и навязчиво) предлагают "вспомнить этот день" — и мы снова видим старые фото, посты, видео. Но кто на самом деле решает, что из прошлого стоит вспомнить? Всё чаще — алгоритмы, а не мы сами.

Лайк
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лайк

Когда лайки становятся фильтром воспоминаний

Исследование показало: реакции на такие напоминания у людей разные. Кто-то чувствует ностальгию и делится воспоминаниями, а кто-то — тревогу, особенно если напоминание касается трудного периода жизни. В любом случае — это вмешательство в личное восприятие прошлого.

Лайки и цифровая значимость

Самое интересное — как соцсети влияют на то, как мы оцениваем собственные воспоминания. Если публикация собирала лайки, момент кажется нам более значимым. Если осталась без внимания — быстро теряет эмоциональную ценность. Получается, внешняя реакция формирует нашу внутреннюю память.

Новая форма восприятия себя

Так соцсети становятся своеобразным редактором личной истории. Мы запоминаем не то, что прожили глубже, а то, что было "успешно" в цифровом пространстве. Это может постепенно менять то, как мы воспринимаем свою жизнь — в пользу того, что одобрено другими.

Уточнения

Социа́льная сеть - онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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