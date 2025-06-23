200 укусов, 650 инъекций и шанс спасти тысячи — история одного фанатика

Тим Фриде, 57-летний американец, почти два десятилетия сознательно подвергал себя укусам ядовитых змей — более 200 раз — и более 650 раз самостоятельно вводил себе их яд. Всё ради одной цели: создать универсальное противоядие, способное спасать жизни по всему миру.
Фриде не имел медицинского образования, но его настойчивость не осталась незамеченной. Несмотря на длительное игнорирование со стороны научного сообщества, его биологический эксперимент на себе самом в итоге оказался полезным: совместное исследование с учёными, опубликованное в журнале Cell, показало, что его антитела способны защищать грызунов от воздействия разных видов змеиного яда.
Укус змеи — всё ещё смертельная угроза
По данным ВОЗ, укусы змей ежегодно уносят до 138 тысяч жизней, а сотни тысяч людей остаются с инвалидностью. Проблема усугубляется тем, что универсального противоядия до сих пор не существует — имеющиеся препараты действуют только против определённых видов яда.
Надежда на универсальное средство
Новое противоядие, разработанное с участием Фриде и иммунолога Джейка Гланвилла, содержит два антитела из крови Фриде и вещество вареспладиб. В ходе экспериментов оно полностью защитило грызунов от 13 из 19 протестированных ядов и частично нейтрализовало остальные.
Следующим шагом станут испытания на собаках. Учёные надеются, что в будущем препарат обеспечит защиту от широкого спектра змеиных ядов.
Яд - вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
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