200 укусов, 650 инъекций и шанс спасти тысячи — история одного фанатика

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Тим Фриде, 57-летний американец, почти два десятилетия сознательно подвергал себя укусам ядовитых змей — более 200 раз — и более 650 раз самостоятельно вводил себе их яд. Всё ради одной цели: создать универсальное противоядие, способное спасать жизни по всему миру.

Фото: Own work by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ черная мамба

Человек-противоядие: как один энтузиаст приблизил науку к универсальной защите от змей

Фриде не имел медицинского образования, но его настойчивость не осталась незамеченной. Несмотря на длительное игнорирование со стороны научного сообщества, его биологический эксперимент на себе самом в итоге оказался полезным: совместное исследование с учёными, опубликованное в журнале Cell, показало, что его антитела способны защищать грызунов от воздействия разных видов змеиного яда.

Укус змеи — всё ещё смертельная угроза

По данным ВОЗ, укусы змей ежегодно уносят до 138 тысяч жизней, а сотни тысяч людей остаются с инвалидностью. Проблема усугубляется тем, что универсального противоядия до сих пор не существует — имеющиеся препараты действуют только против определённых видов яда.

Надежда на универсальное средство

Новое противоядие, разработанное с участием Фриде и иммунолога Джейка Гланвилла, содержит два антитела из крови Фриде и вещество вареспладиб. В ходе экспериментов оно полностью защитило грызунов от 13 из 19 протестированных ядов и частично нейтрализовало остальные.

Следующим шагом станут испытания на собаках. Учёные надеются, что в будущем препарат обеспечит защиту от широкого спектра змеиных ядов.

Уточнения

Яд - вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.



