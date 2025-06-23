Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Меняем аккумулятор без риска: какой клемме дать ход первой
Последнее решение Валентины Талызиной: почему актриса отказалась от госпитализации
Очищение организма или тихая перегрузка: что происходит с телом при голодании
Туристический кошмар: как аферистка из Санкт-Петербурга годами обманывала путешественников
Этот странный ритуал киты начинают, когда приближаются к людям — зачем они это делают
Не просто спорт, а умный подход: в какое время жир сгорает эффективнее всего
Минус $10 000 за месяц: биткоин ушёл в крутое пике
Детская в новом формате: мягкий минимализм, который не наскучит

200 укусов, 650 инъекций и шанс спасти тысячи — история одного фанатика

1:49
Здоровье

Тим Фриде, 57-летний американец, почти два десятилетия сознательно подвергал себя укусам ядовитых змей — более 200 раз — и более 650 раз самостоятельно вводил себе их яд. Всё ради одной цели: создать универсальное противоядие, способное спасать жизни по всему миру.

черная мамба
Фото: Own work by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черная мамба

Человек-противоядие: как один энтузиаст приблизил науку к универсальной защите от змей

Фриде не имел медицинского образования, но его настойчивость не осталась незамеченной. Несмотря на длительное игнорирование со стороны научного сообщества, его биологический эксперимент на себе самом в итоге оказался полезным: совместное исследование с учёными, опубликованное в журнале Cell, показало, что его антитела способны защищать грызунов от воздействия разных видов змеиного яда.

Укус змеи — всё ещё смертельная угроза

По данным ВОЗ, укусы змей ежегодно уносят до 138 тысяч жизней, а сотни тысяч людей остаются с инвалидностью. Проблема усугубляется тем, что универсального противоядия до сих пор не существует — имеющиеся препараты действуют только против определённых видов яда.

Надежда на универсальное средство

Новое противоядие, разработанное с участием Фриде и иммунолога Джейка Гланвилла, содержит два антитела из крови Фриде и вещество вареспладиб. В ходе экспериментов оно полностью защитило грызунов от 13 из 19 протестированных ядов и частично нейтрализовало остальные.

Следующим шагом станут испытания на собаках. Учёные надеются, что в будущем препарат обеспечит защиту от широкого спектра змеиных ядов.

Уточнения

Яд - вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду
Еда и рецепты
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Последнее решение Валентины Талызиной: почему актриса отказалась от госпитализации
Меняем аккумулятор без риска: какой клемме дать ход первой
Туристический кошмар: как аферистка из Санкт-Петербурга годами обманывала путешественников
Очищение организма или тихая перегрузка: что происходит с телом при голодании
Этот странный ритуал киты начинают, когда приближаются к людям — зачем они это делают
Не просто спорт, а умный подход: в какое время жир сгорает эффективнее всего
200 укусов, 650 инъекций и шанс спасти тысячи — история одного фанатика
Минус $10 000 за месяц: биткоин ушёл в крутое пике
Детская в новом формате: мягкий минимализм, который не наскучит
Роботы уже рядом, но один нюанс может затормозить их повсеместное внедрение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.