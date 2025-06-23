Фрукты и мясо казались свежими — пока не стало слишком поздно

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычные симптомы — слабость, головная боль, тошнота — изначально не вызывали у жительницы России серьёзных опасений. Однако буквально за считаные часы её состояние резко ухудшилось. Светобоязнь, расфокусировка зрения, рвота и высокая температура стали поводом срочно вызвать скорую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Как сырой стейк и немытые фрукты довели до менингита

В больнице женщине поставили диагноз — менингит, воспаление оболочек головного мозга, которое нередко вызывается бактериальной инфекцией. Врачи предполагают, что заболевание было спровоцировано листериями — опасными бактериями, которые легко попадают в организм через немытые фрукты и плохо приготовленное мясо.

Где живут листерии

Эти бактерии обитают в почве, воде и на поверхности пищи. Особенно они опасны для беременных, детей, пожилых людей и всех, у кого ослаблен иммунитет. Основной путь заражения — через еду, если не соблюдать элементарные правила гигиены.

Простые меры — сильная защита

Слабо прожаренные стейки, салаты с немытыми овощами и фрукты прямо с прилавка могут стать настоящей угрозой. Мытьё продуктов, термическая обработка и осторожность в питании — не перестраховка, а способ уберечь здоровье.

Уточнения

Менинги́т - воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

