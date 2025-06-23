Праздник под открытым небом может закончиться в больнице — и вот почему

С наступлением лета риск пищевых отравлений возрастает — особенно на пикниках, дачах или просто при хранении еды вне холодильника. Даже то, что кажется свежим, может быстро превратиться в источник опасных бактерий.
В первую очередь, это мясо и птица. Готовые блюда вроде шашлыка, котлет, колбас и паштетов на солнце портятся буквально за пару часов — и становятся рассадником микробов.
Молочные продукты — ещё один источник риска. Без холодильника йогурты, творог или сыр могут вызвать тяжёлую интоксикацию уже спустя непродолжительное время.
Опасные летние "легкости"
Салаты с заправками, особенно с майонезом, и блюда из рыбы или морепродуктов летом требуют особой осторожности. Даже если они только что приготовлены, всего час на жаре — и риск заражения возрастает в разы.
Что делать при первых симптомах
Если вы почувствовали тошноту, боль в животе, слабость или заметили повышение температуры — не откладывайте, обратитесь за медицинской помощью. Летние отравления могут быть коварными и развиваться быстро.
Профилактика — лучшая защита
Выбирайте продукты с долгим сроком хранения, используйте термосумки и не оставляйте еду на солнце. Лето — не повод рисковать здоровьем.
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.
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