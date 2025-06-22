На кухне затаились враги: 5 продуктов, которые легко передозировать

Некоторые продукты кажутся абсолютно безвредными — мы едим их каждый день. Но если переборщить, последствия могут быть не такими уж безобидными. Вот пять привычных компонентов рациона, с которыми важно не переусердствовать.
Этот овощ богат витамином K, который усиливает свёртываемость крови. Это может быть опасно для людей, принимающих препараты для разжижения крови — есть риск тромбозов.
Соевый соус и избыток натрия
Соевый соус содержит огромное количество соли. Если есть его часто и много, это может привести к гипернатриемии — опасному состоянию, способному вызвать отёк мозга, судороги и кому.
Тунец и ртуть
У крупных особей тунца может накапливаться ртуть. Превышение недельной нормы может вызвать отравление с неврологическими симптомами. В тяжёлых случаях — это смертельно.
Чай и почки
Чрезмерное потребление крепкого чая — особенно в литрах — может вызвать накопление оксалатов, что увеличивает риск образования камней в почках. Иногда это приводит к острой почечной недостаточности.
Мускатный орех и психоактивные эффекты
Даже 5 граммов этой специи могут стать причиной головной боли, галлюцинаций, тошноты и учащённого сердцебиения. Всё из-за миристицина — вещества с токсичным действием в больших дозах.
Осознанный подход к еде
Все эти продукты вполне безопасны в умеренном количестве. Главное — знать меру и внимательно относиться к своему организму.
Со́евый со́ус - один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации соевых бобов под воздействием грибов рода аспергилл.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.