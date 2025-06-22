На кухне затаились враги: 5 продуктов, которые легко передозировать

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты кажутся абсолютно безвредными — мы едим их каждый день. Но если переборщить, последствия могут быть не такими уж безобидными. Вот пять привычных компонентов рациона, с которыми важно не переусердствовать.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ соевый соус

Обычные продукты, которые могут навредить

Этот овощ богат витамином K, который усиливает свёртываемость крови. Это может быть опасно для людей, принимающих препараты для разжижения крови — есть риск тромбозов.

Соевый соус и избыток натрия

Соевый соус содержит огромное количество соли. Если есть его часто и много, это может привести к гипернатриемии — опасному состоянию, способному вызвать отёк мозга, судороги и кому.

Тунец и ртуть

У крупных особей тунца может накапливаться ртуть. Превышение недельной нормы может вызвать отравление с неврологическими симптомами. В тяжёлых случаях — это смертельно.

Чай и почки

Чрезмерное потребление крепкого чая — особенно в литрах — может вызвать накопление оксалатов, что увеличивает риск образования камней в почках. Иногда это приводит к острой почечной недостаточности.

Мускатный орех и психоактивные эффекты

Даже 5 граммов этой специи могут стать причиной головной боли, галлюцинаций, тошноты и учащённого сердцебиения. Всё из-за миристицина — вещества с токсичным действием в больших дозах.

Осознанный подход к еде

Все эти продукты вполне безопасны в умеренном количестве. Главное — знать меру и внимательно относиться к своему организму.

Уточнения

Со́евый со́ус - один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации соевых бобов под воздействием грибов рода аспергилл.

