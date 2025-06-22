Простой обед из дома может стать опасным — если забыть об одном правиле

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед тем как положить еду в контейнер, важно тщательно вымыть его тёплой водой с мылом. Особенно это важно, если раньше в нём уже хранились сырые продукты. Иногда стоит использовать и дезинфицирующие средства — для дополнительной безопасности.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пищевой контейнер

Как обезопасить еду в контейнерах вне дома

Если вы берёте с собой еду, которую нужно держать в прохладе — например, мясные закуски или молочные продукты — размещайте её между двумя охлаждающими элементами. Это поможет избежать роста бактерий до момента, когда вы поедите.

Фрукты и овощи тоже нужно мыть

Даже бананы или апельсины с толстой кожурой надо ополаскивать перед упаковкой. Микробы с поверхности легко попадают на мякоть при чистке. А уж такие продукты, как яблоки, перец или виноград, обязательно стоит мыть перед тем, как нарезать и сложить в контейнер.

Не копите остатки

Не стоит оставлять в контейнере остатки пищи. Они быстро становятся источником бактерий и неприятного запаха. Лучше сразу вымыть контейнер после еды, особенно летом.

Пластиковые пакеты — не навсегда

Повторное использование одноразовых пластиковых пакетов опасно. Особенно если речь идёт о готовой еде. Такие пакеты могут сохранять на себе бактерии и представляют риск для здоровья.

Главное — привычка

Соблюдение этих простых правил не займёт много времени, но поможет сохранить еду безопасной, а вас — здоровыми.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат.

