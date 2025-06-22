Люди с высоким уровнем стресса избегают этих продуктов — зря

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование японских учёных показало, что привычка регулярно есть определённые овощи способна повлиять на уровень стресса. В частности, томаты, зелёный перец и бобовые положительно сказываются на состоянии микрофлоры кишечника — а значит, и на психоэмоциональном фоне.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Как овощи помогают справляться со стрессом

Анализ данных более тысячи участников показал: у людей с высоким уровнем стресса в кишечнике меньше полезных бактерий Lachnospira, а рацион — менее питателен. Особенно редко в их меню встречались именно те продукты, которые в исследовании оказались полезными — томаты, бобовые и зелёный перец.

Связь питания и настроения

Регулярное употребление этих овощей помогало поддерживать разнообразную микрофлору, а также снижать признаки стресса. Учёные отмечают, что важно не наличие какого-то одного суперпродукта, а общая сбалансированность питания, где подобные продукты играют заметную роль.

Уточнения

Микрофлора - совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.

