Скрытая сила миндаля: что происходит с телом уже через неделю

Добавляя горсть миндаля в ежедневный рацион, можно заметно улучшить самочувствие. Исследование, проведённое в США, показало, что этот орех помогает снизить риски, связанные с метаболическим синдромом — состоянием, которое может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
В исследовании участвовали взрослые с уже диагностированным метаболическим синдромом. Людей разделили на две группы: одна получала ежедневно 320 килокалорий из миндаля (примерно 45 орехов), другая — столько же калорий из крекеров.
Уже через месяц у "миндальной" группы зафиксировали улучшения: снизился уровень общего и "плохого" холестерина, уменьшилась окружность талии, повысился уровень витамина Е и улучшилось состояние микрофлоры кишечника.
Почему это важно
Витамин Е — один из самых дефицитных элементов в рационе жителей США. Миндаль помогает восполнить его запасы без применения добавок. Это особенно актуально для людей с повышенным риском заболеваний сердца.
Кому стоит включить миндаль в рацион
Если нет противопоказаний, миндаль — отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и хочет поддерживать организм без сложных диет или медикаментов. Это вкусно, просто и работает.
Миндаль - съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.
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