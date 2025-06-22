Скрытая сила миндаля: что происходит с телом уже через неделю

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавляя горсть миндаля в ежедневный рацион, можно заметно улучшить самочувствие. Исследование, проведённое в США, показало, что этот орех помогает снизить риски, связанные с метаболическим синдромом — состоянием, которое может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ миндаль

Полезная привычка, которая работает

В исследовании участвовали взрослые с уже диагностированным метаболическим синдромом. Людей разделили на две группы: одна получала ежедневно 320 килокалорий из миндаля (примерно 45 орехов), другая — столько же калорий из крекеров.

Уже через месяц у "миндальной" группы зафиксировали улучшения: снизился уровень общего и "плохого" холестерина, уменьшилась окружность талии, повысился уровень витамина Е и улучшилось состояние микрофлоры кишечника.

Почему это важно

Витамин Е — один из самых дефицитных элементов в рационе жителей США. Миндаль помогает восполнить его запасы без применения добавок. Это особенно актуально для людей с повышенным риском заболеваний сердца.

Кому стоит включить миндаль в рацион

Если нет противопоказаний, миндаль — отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и хочет поддерживать организм без сложных диет или медикаментов. Это вкусно, просто и работает.

Уточнения

Миндаль - съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения.

