Многие уверены: горький и тёмный шоколад — это одно и то же. Ну, разве что название разное. Но на деле разница между ними весьма ощутимая — особенно если заглянуть в состав.
Главное отличие — количество какао-бобов.
В тёмном шоколаде — 40-55%.
В горьком — от 55%, а бывает и до 99%.
То есть, чем больше какао-бобов — тем шоколад "горче", насыщеннее и, что важно, полезнее.
Тёмный шоколад содержит больше сахара (примерно от 30%) и меньше какао-масла (20-30%). У горького — сахара почти нет (от 0% до 15%), а какао-масла может быть более 30%.
Также в тёмном шоколаде чаще встречаются добавки: орехи, сухофрукты, ароматизаторы. Горький же — аскетичный и честный: максимум какао — минимум всего остального.
Чем выше процент какао, тем больше пользы. И тем меньше желания съесть всю плитку за раз.
Тёмный шоколад слаще и калорийнее — за счёт сахара. Горький — менее сладкий, но с ярким, интенсивным вкусом и долгим послевкусием.
Горький шоколад обычно дороже. Но не всегда — многое зависит от бренда, ингредиентов и маркетинга.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.