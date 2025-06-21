Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: горький и тёмный шоколад — это одно и то же. Ну, разве что название разное. Но на деле разница между ними весьма ощутимая — особенно если заглянуть в состав.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Всё дело в какао-бобах

Главное отличие — количество какао-бобов.

В тёмном шоколаде — 40-55%.

В горьком — от 55%, а бывает и до 99%.

То есть, чем больше какао-бобов — тем шоколад "горче", насыщеннее и, что важно, полезнее.

Сахар, какао-масло и прочие "вкусняшки"

Тёмный шоколад содержит больше сахара (примерно от 30%) и меньше какао-масла (20-30%). У горького — сахара почти нет (от 0% до 15%), а какао-масла может быть более 30%.

Также в тёмном шоколаде чаще встречаются добавки: орехи, сухофрукты, ароматизаторы. Горький же — аскетичный и честный: максимум какао — минимум всего остального.

Чем выше процент какао, тем больше пользы. И тем меньше желания съесть всю плитку за раз.

Калорийность и вкус

Тёмный шоколад слаще и калорийнее — за счёт сахара. Горький — менее сладкий, но с ярким, интенсивным вкусом и долгим послевкусием.

А как насчёт цены

Горький шоколад обычно дороже. Но не всегда — многое зависит от бренда, ингредиентов и маркетинга.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



