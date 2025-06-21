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Кофе утром, вечером, с молоком или без — какой вариант реально полезнее

1:32
Здоровье

Утро без кофе — как зима без снега. Но как его пить — с молоком или черным? Вопрос не праздный: оба варианта влияют на организм по-разному. Разбираемся, какой из них выигрышнее для здоровья.

Кофе с молоком
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кофе с молоком

Черный кофе — бодрость в чистом виде

Плюсов у классического черного кофе немало. В нём — ни грамма лишнего: ни сахара, ни калорий (в отличие от молочного собрата, который добавляет 50-70 ккал в кружку).

  • Улучшает память и внимание
  • Снижает риск деменции, Альцгеймера и Паркинсона до 65%
  • Стимулирует сжигание жира
  • Защищает печень от гепатита и рака
  • Снижает вероятность развития диабета 2 типа

И всё это — за одну-две чашки в день без сахара и сливок. Главное — не переусердствовать.

Кофе с молоком — мягкий подход

Кофе с молоком звучит уютно, но не всегда полезнее. Дело в том, что белки молока в реакции с танинами из кофе хуже усваиваются. Это может отразиться на пищеварении — не в лучшую сторону.

Но есть и плюсы:

  • Молоко снижает кислотность напитка — это спасение для тех, у кого проблемы с желудком
  • Такой кофе легче воспринимается вечером — меньше шансов, что ночью вы будете считать баранов
  • Дополнительный кальций в рационе — для крепких костей
  • Может снизить риск заболеваний пищевода

Минус очевидный — дополнительные калории, особенно если молоко жирное.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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