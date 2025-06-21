Кофе утром, вечером, с молоком или без — какой вариант реально полезнее

Утро без кофе — как зима без снега. Но как его пить — с молоком или черным? Вопрос не праздный: оба варианта влияют на организм по-разному. Разбираемся, какой из них выигрышнее для здоровья.
Плюсов у классического черного кофе немало. В нём — ни грамма лишнего: ни сахара, ни калорий (в отличие от молочного собрата, который добавляет 50-70 ккал в кружку).
И всё это — за одну-две чашки в день без сахара и сливок. Главное — не переусердствовать.
Кофе с молоком звучит уютно, но не всегда полезнее. Дело в том, что белки молока в реакции с танинами из кофе хуже усваиваются. Это может отразиться на пищеварении — не в лучшую сторону.
Но есть и плюсы:
Минус очевидный — дополнительные калории, особенно если молоко жирное.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.