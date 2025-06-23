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Хватит оправдываться работой: почему умственный труд не поможет вам похудеть

1:13
Здоровье

Некоторые считают, что умственный труд способствует значительному расходу калорий. Однако врач-терапевт и врач-диетолог "СМ-Клиник" Елена Устинова развеяла этот миф.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Она объяснила, что даже при интенсивной умственной деятельности мозг тратит лишь около 25 ккал в час. В спокойном состоянии, когда человек сидит за компьютером или читает книгу, этот показатель снижается до 50-75 ккал в час. Таким образом, даже при активной умственной работе общий расход калорий остается невысоким — максимум до 100 ккал.

В то же время, физические нагрузки обеспечивают гораздо более значительные потери калорий. Например, при ходьбе быстрым шагом со скоростью 5 км/ч за час можно сжечь около 250 ккал. Активные танцы или занятия лыжным спортом позволяют потратить до 600 ккал, сообщает Газета.Ru.

Врач подчеркнула, что наибольшие потери калорий происходят именно при высоких физических нагрузках, а не при умственной деятельности.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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