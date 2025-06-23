Остановите рак на пороге: эти 8 продуктов — ваш щит против онкологии

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкология возникает из-за сложных биохимических изменений, включая хроническое воспаление, оксидативный стресс и нарушение клеточного деления. Правильное питание не защищает от рака, но может влиять на ключевые процессы, связанные с канцерогенезом. Врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала о продуктах, снижающих риск онкологии с точки зрения физиологии и биохимии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Крестоцветные овощи содержат глюкозинолаты, преобразующиеся в сульфорафан и индол-3-карбинол при жевании. Эти вещества активируют ферменты детоксикации печени и влияют на экспрессию генов, регулирующих апоптоз. Томаты богаты ликопином — мощным антиоксидантом, защищающим клетки от окисления и снижающим воспаление. Ликопин также подавляет пролиферацию клеток, важную для развития опухолей. Ягоды содержат антоцианы, эллаговую кислоту и ресвератрол, которые блокируют ангиогенез и активируют апоптоз. Они также подавляют окислительный стресс и восстанавливают баланс редокс-системы. Куркумин, содержащийся в куркуме, модулирует множество сигнальных путей, подавляя воспаление и рост опухоли, а также усиливая активность p53. Биодоступность куркумина увеличивается при сочетании с пиперином и жирами. Чеснок и лук содержат алицин и другие органосернистые соединения, повышающие активность ферментов детоксикации и блокирующие воспалительные процессы. Алицин наиболее активен в свежем, раздавленном чесноке. Орехи, особенно бразильские, богаты селеном, стабилизирующим ДНК и участвующим в антиоксидантной защите. Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, уменьшающие воспаление. Зеленый чай содержит катехины, блокирующие деление клеток и подавляющие ангиогенез. Он также снижает уровень окисленных ЛПНП, что способствует профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Клетчатка из овощей, бобовых и семян служит субстратом для полезных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты. Эти кислоты укрепляют слизистый барьер кишечника и индуцируют апоптоз в опухолевых клетках. Дисбаланс микробиоты может способствовать развитию колоректального рака.

Антиканцерогенное питание не заменяет скрининги и медицинское наблюдение, но может внести значительный вклад в профилактику на молекулярном уровне, заключает Газета.Ru, цитируя эксперта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Капу́стные или Капу́стовые, или Бра́ссиковые (лат. Brassicáceae), или Крестоцве́тные (Crucíferae) — семейство двудольных растений из отдела покрытосеменных (цветковых), включающее в себя однолетние и многолетние травы, изредка полукустарники или кустарники.



