Паника, страх и бессонница: что тревожит владельцев миллионов

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли купить спокойствие за деньги? Увы, статистика говорит об обратном: за два года уровень стресса в России вырос с 36% до 45%. Причём не только среди тех, кто живёт "от зарплаты до зарплаты", но и среди тех, кто давно обеспечил себе финансовую стабильность.

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Проблемы под глянцем

Финансовое благополучие — это не броня. Особенно у тех, кто сам добился успеха. У богатых часто срываются нервы вовсе не из-за денег, а из-за одиночества и чувства недоверия — сообщает aif.ru.

"Им кажется, что они всё тянут в одиночку — и бизнес, и семью. Решения принимают сами, ресурсы отдают щедро, а в ответ — ни тепла, ни признательности. Особенно это характерно для тех, кто с детства привык нести ответственность за всех", — делится психолог Олеся Злобина.

Владельцы бизнеса — в зоне риска: бессонница, панические атаки, психосоматика, зависимости. Страх потерять нажитое подталкивает к крайним мерам.

"Мужчина пришёл с паническими атаками. Годами скрывал тревожность от семьи — боялся, что сочтут слабым", — вспоминает психиатр Ксения Савельева.

Семья против богатства

С ростом капитала растёт и число "желающих" на него. "Ты же можешь, помоги" — фраза, которую богатые слышат слишком часто. А отказ превращает их в "предателей".

"Братья судятся из-за завещаний, сестры спорят о долях, а кто-то и вовсе боится похищения. Многие предпочитают жить в тени. Женщины скрывают достаток, опасаясь альфонсов", — говорит Ксения.

Порой богатство становится ловушкой, где помощь — повод для эксплуатации, а отказ — путь к одиночеству.

Богатство без счастья

Состояние, полученное без усилий, может оказаться бременем. 43% наследников признаются: груз ожиданий мешает адекватно управлять деньгами.

"70% крупных состояний исчезают к третьему поколению. В 60% случаев — из-за психологических проблем. Кто-то чувствует себя недостойным, кто-то теряет мотивацию", — объясняет психолог.

На приёмах у психотерапевта звучит общее признание: ни дорогие машины, ни огромный дом не способны заменить близость и тепло.

"Дети считают меня банкоматом", — с горечью сказал один из клиентов. — "Я построил красивый дом, но показать его некому: ни друзей, ни семьи".

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

