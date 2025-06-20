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Наркотики воруют годы жизни: почему об этом молчат

3:06
Здоровье

Смерть — это то, что рано или поздно догоняет каждого, но в случае с наркотиками она спешит. Психоактивные вещества (ПАВ) запускают в организме цепочку разрушительных процессов: быстрый износ, преждевременное старение, хронические заболевания. Всё это катастрофически сокращает жизнь - сообщает "Пенза-Пресс".

Шприц, наркотики
Фото: commons.wikimedia.org by Accuruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шприц, наркотики

Почему наркозависимые живут меньше

По статистике, в среднем наркоманы живут всего 5-7 лет после начала регулярного употребления. Но немало случаев, когда смерть наступает уже через несколько месяцев — из-за передозировки, токсического отравления, отказа органов или несчастных случаев на фоне изменённого сознания.

На продолжительность жизни зависимого влияют сразу несколько факторов:

  • Изначальное здоровье. Особенно важны состояние печени, почек, сердца, сосудов и ЖКТ.
  • Способ приёма. Внутривенное введение повышает риск заражения смертельными инфекциями, курение — разрушает лёгкие, пероральное приём — бьёт по печени и почкам.
  • Частота и дозировка. Чем чаще и больше доза — тем быстрее изнашивается организм.

Опасность не только в смерти от передоза

Наркотики не всегда убивают сразу. Гораздо чаще они разрушают медленно, незаметно. Особенно если на фоне употребления у человека уже есть хронические заболевания.

Проблемы начинаются с психики: ПАВ меняют поведение, лишают чувства безопасности и связи с реальностью. На этом фоне нередко происходят травмы, криминальные инциденты и самоубийства.

Что происходит в организме

Во время наркотической эйфории в кровь выбрасываются огромные дозы дофамина, серотонина, норадреналина. Организм сжигает запасы, работает на пределе, а затем стремительно "падает" — в апатию, депрессию, агрессию.

Постепенно отключается выработка собственных гормонов радости, и человек не может чувствовать даже обычное удовольствие без дозы. Это состояние может привести к суициду.

А "ломка" изнашивает не меньше эйфории. Организм мечется между болью и мимолётным облегчением. В этих качелях сгорает здоровье, а вместе с ним — годы жизни.

Что даёт надежду

В среднем активное употребление наркотиков сокращает жизнь на 10-20 лет. А если добавить к этому ВИЧ, гепатит, психические расстройства, воспаления и сердечно-сосудистые болезни — прогноз становится ещё хуже.

Тем не менее даже тяжёлые случаи могут быть обратимы. Люди, прошедшие реабилитацию, нередко живут долго, пусть и с постоянной медикаментозной поддержкой. Главное — начать лечение как можно раньше.

Каждый зависимый может вырваться из этого круга и вернуть себе трезвую, полноценную жизнь. Но только при одном условии — если обратиться за специализированной помощью.

Уточнения

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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