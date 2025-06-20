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Пациентка умерла после визита в клинику: суд разобрался, кто виноват

1:42
Здоровье

Она пришла в клинику с обычной жалобой — сильной болью в спине. Но спустя короткое время покинула её навсегда. История 68-летней женщины из Нижнего Тагила завершилась трагедией, а спустя два года — судебным решением.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

В 2022 году пациентка обратилась в медцентр "Академический". Врачи назначили укол лидокаина для снятия боли. Однако почти сразу после инъекции у женщины началась острая аллергическая реакция. Сотрудники клиники попытались помочь, вызвали скорую, но усилия оказались напрасны — пациентка скончалась - сообщает tagilcity.ru.

Её сын не смирился с произошедшим и подал в суд, обвинив клинику и бригаду скорой помощи в халатности. Он требовал компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

Чтобы разобраться в деталях трагедии, суд назначил независимую медицинскую экспертизу. Эксперты подтвердили: в действиях персонала клиники были упущения, особенно при оказании экстренной помощи. Однако также было отмечено, что аллергическая реакция была непредсказуемой — организм женщины отреагировал на препарат индивидуально и резко.

С учётом всех факторов суд постановил: клиника должна выплатить 1,25 миллиона рублей, а скорая помощь — ещё 250 тысяч. Общая сумма компенсации составила 1,5 миллиона рублей. При этом решение суда ещё не вступило в силу — у сторон есть право обжаловать его.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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