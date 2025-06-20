Всё больше людей доверяют ИИ самое личное: что может пойти не так в виртуальной терапии

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2025 году мы, кажется, окончательно отдали повседневность на аутсорсинг. ИИ решает, что мы смотрим, что покупаем, и кого слушаем. Но пока он рекомендует книги и блюда, к нему начинают обращаться и за гораздо более тонкой помощью — эмоциональной.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Миллионы людей уже используют чат-ботов для поддержки: выговориться, услышать что-то ободряющее, спросить совета. Это удобно. Бесплатно. И доступно круглосуточно. В обществе, где терапия — роскошь, а обсуждение ментального здоровья всё ещё под табу, ИИ становится заменой человеческого участия.

Но есть нюанс, и он фундаментальный

Лайф-коуч Ро Хафез замечает: да, ИИ может порой звучать разумно и даже чутко. Но сочувствие, сопереживание — это не только слова. Это голос. Поза. Выражение лица. Энергия, которую несёт человек. Всё то, что алгоритмы, пусть и ловкие, не способны передать через экран.

Нет глубины — нет прогресса

Другой важный пробел — отсутствие персонализации. Настоящие специалисты выстраивают подход под конкретного человека: кто он, откуда, с каким опытом и мечтами. ИИ же работает по шаблону. Он не умеет читать между строк, замечать несказанное, предчувствовать обострение.

Так стоит ли списывать ИИ? Нет — но важно понимать его роль

Хафез подчёркивает: технологии могут стать дополнением, частью системы поддержки. Но не заменой живой, глубокой терапии. ИИ может быть точкой старта, временным помощником — но не навигатором в долгом пути к себе.

Уточнения

ChatGPT («Чат-джи-пи-ти», от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предобученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

