Как спать, чтобы не стареть: секреты ночного восстановления без следов усталости на лице

Вы просыпаетесь, идёте к зеркалу — и замечаете на лице глубокие следы от подушки, как будто кожа помнит каждую ночь. Иногда они исчезают быстро, а иногда остаются. И со временем эти "временные складки" могут превратиться в постоянные морщины.
Причина — не возраст, а ваша поза во сне
Сон на боку или животе, когда лицо сильно прижимается к подушке, создаёт продолжительное давление и трение. За 7-8 часов это немалый стресс для кожи. Эластин и коллаген — главные компоненты её упругости — не выдерживают такого сдавливания и со временем теряют способность к восстановлению.
Больше всего страдают:
Если вы просыпаетесь с линиями от ткани на лице, стоит обратить внимание на то, как и на чём вы спите.
Что делать, если спать на спине не получается
Есть решения, которые помогут снизить нагрузку на кожу даже без смены любимой позы:
Замените наволочку на атласную или шёлковую;
Подберите подушку, подходящую для сна на боку: с выемками под плечо и шею;
Попробуйте подушки с вырезами для лица — они позволяют щеке "висеть" в воздухе, а не сдавливаться;
Используйте барьеры из подушек или одеял, чтобы удержать себя от переворота во сне;
Положите валик под колени, если тренируетесь спать на спине — так легче расслабиться;
Поддерживайте руки, используя небольшие подушки, чтобы избежать напряжения в плечах и шее.
Последний пункт: наберитесь терпения. Обучение новому положению для сна — не дело одной ночи. Но результат стоит усилий.
Почему это важно
Снижение механического давления на лицо ночью — простой и естественный способ замедлить появление морщин. И всё начинается с подушки.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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