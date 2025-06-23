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Как спать, чтобы не стареть: секреты ночного восстановления без следов усталости на лице

1:58
Здоровье

Вы просыпаетесь, идёте к зеркалу — и замечаете на лице глубокие следы от подушки, как будто кожа помнит каждую ночь. Иногда они исчезают быстро, а иногда остаются. И со временем эти "временные складки" могут превратиться в постоянные морщины.

Беременная женщина спит
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беременная женщина спит

Причина — не возраст, а ваша поза во сне

Сон на боку или животе, когда лицо сильно прижимается к подушке, создаёт продолжительное давление и трение. За 7-8 часов это немалый стресс для кожи. Эластин и коллаген — главные компоненты её упругости — не выдерживают такого сдавливания и со временем теряют способность к восстановлению.

Больше всего страдают:

  • область вокруг глаз;
  • щёки;
  • зона между бровями;
  • шея.

Если вы просыпаетесь с линиями от ткани на лице, стоит обратить внимание на то, как и на чём вы спите.

Что делать, если спать на спине не получается

Есть решения, которые помогут снизить нагрузку на кожу даже без смены любимой позы:

  • Замените наволочку на атласную или шёлковую;

  • Подберите подушку, подходящую для сна на боку: с выемками под плечо и шею;

  • Попробуйте подушки с вырезами для лица — они позволяют щеке "висеть" в воздухе, а не сдавливаться;

  • Используйте барьеры из подушек или одеял, чтобы удержать себя от переворота во сне;

  • Положите валик под колени, если тренируетесь спать на спине — так легче расслабиться;

  • Поддерживайте руки, используя небольшие подушки, чтобы избежать напряжения в плечах и шее.

Последний пункт: наберитесь терпения. Обучение новому положению для сна — не дело одной ночи. Но результат стоит усилий.

Почему это важно

Снижение механического давления на лицо ночью — простой и естественный способ замедлить появление морщин. И всё начинается с подушки.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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