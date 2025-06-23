4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы

Если пересохло во рту — организм бьёт тревогу. Это не сигнал к началу водопоя, а предупреждение: вы уже слегка обезвожены. А значит, тело работает не в полную силу.
Не нужно заставлять себя вливать по 3 литра воды в день, если не хочется. Но и ждать мучительной жажды — ошибка. Важно соблюдать простой принцип: предупреждать обезвоживание, а не реагировать на него.
Во рту должно быть немного влажно всегда - лёгкое увлажнение языка и губ говорит, что всё в порядке;
Цвет мочи — главный ориентир. Светло-соломенный — норма. Чем темнее, тем сильнее дефицит воды;
Усталость, головная боль, рассеянность - частые спутники лёгкого обезвоживания;
Сухая кожа, особенно на губах и руках - ещё один тревожный знак.
Пейте по 2-3 глотка каждые 15-30 минут - небольшими порциями, не спеша;
Не залпом! Стакан воды, выпитый за секунду, быстро выведется, не успев усвоиться;
Начинайте утро с воды комнатной температуры - это поможет телу "проснуться" и запустит обмен веществ;
Пейте до, во время и после еды - вода помогает переваривать пищу, миф о "разбавленном желудочном соке" не подтверждён наукой;
Держите бутылку воды на видном месте - чтобы не забывать пить, даже если не хочется;
Не путайте воду с другими напитками. Кофе, чай и соки — не замена. В них есть мочегонный эффект или сахар.
Организм не всегда сразу подаёт сигналы. А вот последствия обезвоживания — раздражительность, вялость, сухость кожи — становятся заметны быстро.
Сделайте воду частью привычки — и вы почувствуете разницу. Улучшится внимание, пищеварение, общее самочувствие и даже настроение.
Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.