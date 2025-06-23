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4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы

2:07
Здоровье

Если пересохло во рту — организм бьёт тревогу. Это не сигнал к началу водопоя, а предупреждение: вы уже слегка обезвожены. А значит, тело работает не в полную силу.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Как пить воду правильно — без крайностей и по-настоящему полезно

Не нужно заставлять себя вливать по 3 литра воды в день, если не хочется. Но и ждать мучительной жажды — ошибка. Важно соблюдать простой принцип: предупреждать обезвоживание, а не реагировать на него.

Признаки, что пора пить воду (и делать это регулярно):

  • Во рту должно быть немного влажно всегда - лёгкое увлажнение языка и губ говорит, что всё в порядке;

  • Цвет мочи — главный ориентир. Светло-соломенный — норма. Чем темнее, тем сильнее дефицит воды;

  • Усталость, головная боль, рассеянность - частые спутники лёгкого обезвоживания;

  • Сухая кожа, особенно на губах и руках - ещё один тревожный знак.

Что делать, чтобы вода действительно приносила пользу

  • Пейте по 2-3 глотка каждые 15-30 минут - небольшими порциями, не спеша;

  • Не залпом! Стакан воды, выпитый за секунду, быстро выведется, не успев усвоиться;

  • Начинайте утро с воды комнатной температуры - это поможет телу "проснуться" и запустит обмен веществ;

  • Пейте до, во время и после еды - вода помогает переваривать пищу, миф о "разбавленном желудочном соке" не подтверждён наукой;

  • Держите бутылку воды на видном месте - чтобы не забывать пить, даже если не хочется;

  • Не путайте воду с другими напитками. Кофе, чай и соки — не замена. В них есть мочегонный эффект или сахар.

Пить по потребности — это не пить "по жажде"

Организм не всегда сразу подаёт сигналы. А вот последствия обезвоживания — раздражительность, вялость, сухость кожи — становятся заметны быстро.

Сделайте воду частью привычки — и вы почувствуете разницу. Улучшится внимание, пищеварение, общее самочувствие и даже настроение.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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