Тело вдруг стало пахнуть иначе: 5 неожиданных причин, о которых вы точно не думали

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Навязчивый запах тела может испортить даже самый удачный день. Но это не приговор. Это — способ, с помощью которого организм подаёт сигнал: пора что-то изменить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит антиперспирант

Что делает запах пота резким

Не сам пот пахнет — запах создают бактерии, расщепляющие компоненты пота. Но интенсивность и характер "аромата" зависят от множества факторов. Вот ключевые из них:

Питание. Острые специи, чеснок, лук и большое количество красного мяса могут усилить запах пота;

Одежда. Синтетика не даёт коже дышать, усиливает потоотделение и задерживает влагу. Натуральные ткани (хлопок, лен) — ваш выбор;

Обувь. Ходите без носков? Это усиливает запах не только ног, но и одежды. Обуви также нужен отдых — давайте ей время просохнуть;

Антиперспирант. Наносите его только на сухую кожу, лучше — перед сном. Так он действительно блокирует потовые железы, а не просто маскирует запах;

Лекарства. Некоторые препараты вызывают усиленное потоотделение или меняют запах тела — обсудите это с врачом;

Гормоны. Внезапное изменение запаха — повод проверить эндокринную систему. Это может быть связано с нарушениями щитовидной железы, диабетом или менопаузой.

Как держать ситуацию под контролем

Не откладывайте гигиену. После потливости (спорт, жара, стресс) не ждите: примите душ или хотя бы протрите влажной салфеткой зоны потоотделения;

Меняйте одежду чаще. Особенно в жару — ношение одной и той же футболки или белья весь день делает запах сильнее;

Добавьте в рацион больше зелени. Петрушка, сельдерей, листовой шпинат могут нейтрализовать неприятные запахи изнутри;

Пейте воду. Обезвоживание делает пот более концентрированным и пахучим.

Свежесть — это рутина, а не магия.

Если подойти к проблеме разумно, она легко решается. Чистая одежда, грамотный уход за телом и осознанный подход к питанию — всё это помогает чувствовать себя уверенно в любой обстановке.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.

