Эти продукты помогут уснуть быстрее и крепче — если соблюсти одно важное условие

Бессонница после 60 лет — проблема, знакомая многим. У кого-то сон прерывается посреди ночи, кто-то не может заснуть до рассвета. Мы винтим на подушке, гадаем, в чём дело, и хватаемся за таблетки. Но иногда всё куда проще — ключ может прятаться в вашей тарелке.
Питание — недооценённый помощник сна
Научный секрет кроется в триптофане - аминокислоте, которая превращается в серотонин, а потом в мелатонин, гормон сна. Без него мозг просто не может включить "ночной режим".
Но сам по себе триптофан не творит чудес — ему нужны углеводы. Почему? Они помогают инсулину расчистить дорогу, убрав конкурирующие аминокислоты из крови, чтобы триптофан спокойно добрался до мозга.
Что съесть за 1-1,5 часа до сна
Небольшой перекус, сочетающий немного белка и сложные углеводы, может заметно улучшить качество сна. Вот несколько простых и действенных вариантов:
Натуральный йогурт или творог + половинка банана
Йогурт — источник триптофана и кальция, банан даёт углеводы, калий и магний.
Тёплое молоко с чайной ложкой мёда
Классический рецепт: триптофан + лёгкие углеводы + расслабляющий ритуал.
Горсть несолёных тыквенных семечек + хлебец
В семечках много магния, цинка и триптофана. А цельнозерновой хлеб добавит нужные углеводы.
Овсянка на воде или молоке с молотыми семенами льна
Овёс стабилизирует сахар в крови, семена — источник омега-3 и клетчатки.
Цельнозерновой бутерброд с тонким ломтиком индейки
Индейка — один из самых богатых источников триптофана.
А вот чего стоит избегать вечером
Не забудьте про магний
Этот минерал помогает расслабить мышцы и нервную систему. Включайте в рацион:
Создайте вечерний ритуал сна
Помимо еды, важны тишина, мягкий свет, отсутствие экранов и стресса. Найдите свою комбинацию спокойного настроя и подходящего перекуса. И пусть ночь станет временем настоящего восстановления.
Триптофа́н - ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.