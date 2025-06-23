Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставляете собаку дома одну: эти ошибки провоцируют стресс и разруху
Секрет экономии на зарядке: новое устройство Octopus Energy обещает революцию для владельцев электромобилей
Ольга Бузова удивила всех, встретившись с Давой на концерте Билана — вот что она сделала
Цветок загибается — а вы даже не подозреваете, что спасение лежит в коробке от спичек
Google строит технологии будущего, а природа роет норы на их крыше
Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали
Планета на пороге критического потепления: какие последствия нас ожидают
Мариуполь станет ключевым транспортным узлом: аэропорт, порт и не только
Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями

Эти продукты помогут уснуть быстрее и крепче — если соблюсти одно важное условие

Здоровье

Бессонница после 60 лет — проблема, знакомая многим. У кого-то сон прерывается посреди ночи, кто-то не может заснуть до рассвета. Мы винтим на подушке, гадаем, в чём дело, и хватаемся за таблетки. Но иногда всё куда проще — ключ может прятаться в вашей тарелке.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Питание — недооценённый помощник сна

Научный секрет кроется в триптофане - аминокислоте, которая превращается в серотонин, а потом в мелатонин, гормон сна. Без него мозг просто не может включить "ночной режим".

Но сам по себе триптофан не творит чудес — ему нужны углеводы. Почему? Они помогают инсулину расчистить дорогу, убрав конкурирующие аминокислоты из крови, чтобы триптофан спокойно добрался до мозга.

Что съесть за 1-1,5 часа до сна

Небольшой перекус, сочетающий немного белка и сложные углеводы, может заметно улучшить качество сна. Вот несколько простых и действенных вариантов:

  • Натуральный йогурт или творог + половинка банана
    Йогурт — источник триптофана и кальция, банан даёт углеводы, калий и магний.

  • Тёплое молоко с чайной ложкой мёда
    Классический рецепт: триптофан + лёгкие углеводы + расслабляющий ритуал.

  • Горсть несолёных тыквенных семечек + хлебец
    В семечках много магния, цинка и триптофана. А цельнозерновой хлеб добавит нужные углеводы.

  • Овсянка на воде или молоке с молотыми семенами льна
    Овёс стабилизирует сахар в крови, семена — источник омега-3 и клетчатки.

  • Цельнозерновой бутерброд с тонким ломтиком индейки
    Индейка — один из самых богатых источников триптофана.

А вот чего стоит избегать вечером

  • Жирной и тяжёлой пищи — она долго переваривается и мешает телу расслабиться;
  • Острого — может вызвать изжогу;
  • Избытка сахара и шоколада — они стимулируют мозг;
  • Кофеина — очевидно, но даже чай и какао могут мешать заснуть;
  • Больших объёмов жидкости — они нарушат ваш сон ночными походами в туалет;
  • Алкоголя — он может усыпить, но ухудшит качество сна во второй половине ночи.

Не забудьте про магний

Этот минерал помогает расслабить мышцы и нервную систему. Включайте в рацион:

  • тёмную зелень (шпинат, мангольд);
  • орехи и семена;
  • бобовые;
  • цельнозерновые крупы.

Создайте вечерний ритуал сна

Помимо еды, важны тишина, мягкий свет, отсутствие экранов и стресса. Найдите свою комбинацию спокойного настроя и подходящего перекуса. И пусть ночь станет временем настоящего восстановления.

Уточнения

Триптофа́н - ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Домашние животные
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Как варить яйца: 4 метода, каждый из которых даст вам идеальный завтрак
Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways
Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом
Эксперты предупреждают: цены на вторичные квартиры скоро изменятся
Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам
Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие
Этот простой ритуал помогает коже отдыхать лучше, чем дорогие маски
Автогиганты отзывают свои машины: главные причины, которые могут стоить вам жизни
Убедитесь сами! Эти берпи сжигают жир и занимают всего 10 минут в день
Кто виноват в смене цвета гортензии: природа или продавец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.