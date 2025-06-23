Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие

Увлажняющие кремы, баночные массажи, дренажные обёртывания — мы готовы тратить время и деньги в погоне за гладкой кожей. Но всё может быть куда проще — причина целлюлита часто кроется в привычке, с которой начинается утро.
Как любимый кофе может сыграть злую шутку
Кофеин — не враг. Более того, в косметике он даже считается помощником: улучшает кровообращение и делает кожу визуально более упругой. Но всё меняется, когда мы говорим о кофе, который мы пьём литрами без меры и… без воды.
Обезвоживание — ключ к проблеме
Кофе — мощный диуретик. Он заставляет почки усиленно выводить жидкость. Если при этом человек не пьёт достаточно обычной воды, организм постепенно входит в режим хронического обезвоживания.
А теперь представьте, что чувствует кожа
Без воды она теряет эластичность, замедляется работа лимфатической системы, а значит, токсины и избыточная жидкость начинают задерживаться в тканях. Особенно это проявляется в зонах, склонных к целлюлиту — бёдрах, ягодицах, животе.
Что происходит внутри?
Результат — тот самый рельеф "апельсиновой корки", с которым потом боремся в косметологических кабинетах.
Но отказываться от кофе не нужно
Речь не о полном запрете, а о балансе. Просто возьмите за правило:
Как ещё поддержать кожу изнутри
Кофе — не враг, если пить его с умом
Утренняя чашка эспрессо может остаться с вами. Главное — слушать своё тело, пить воду и не забывать двигаться. И тогда даже любимый кофе перестанет быть фактором риска для состояния вашей кожи.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.