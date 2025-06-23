Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увлажняющие кремы, баночные массажи, дренажные обёртывания — мы готовы тратить время и деньги в погоне за гладкой кожей. Но всё может быть куда проще — причина целлюлита часто кроется в привычке, с которой начинается утро.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Как любимый кофе может сыграть злую шутку

Кофеин — не враг. Более того, в косметике он даже считается помощником: улучшает кровообращение и делает кожу визуально более упругой. Но всё меняется, когда мы говорим о кофе, который мы пьём литрами без меры и… без воды.

Обезвоживание — ключ к проблеме

Кофе — мощный диуретик. Он заставляет почки усиленно выводить жидкость. Если при этом человек не пьёт достаточно обычной воды, организм постепенно входит в режим хронического обезвоживания.

А теперь представьте, что чувствует кожа

Без воды она теряет эластичность, замедляется работа лимфатической системы, а значит, токсины и избыточная жидкость начинают задерживаться в тканях. Особенно это проявляется в зонах, склонных к целлюлиту — бёдрах, ягодицах, животе.

Что происходит внутри?

Замедляется отток лимфы;

Усиливается отёчность;

Жировые клетки и соединительные перегородки становятся более выраженными.

Результат — тот самый рельеф "апельсиновой корки", с которым потом боремся в косметологических кабинетах.

Но отказываться от кофе не нужно

Речь не о полном запрете, а о балансе. Просто возьмите за правило:

На каждую чашку кофе — стакан воды;

Поддерживайте общее суточное потребление жидкости;

Увеличьте в рационе продукты с калием: бананы, шпинат, картофель, авокадо - они регулируют водный баланс.

Как ещё поддержать кожу изнутри

Регулярно двигайтесь — даже простая прогулка улучшает лимфоток;

Делайте контрастный душ и массаж сухой щёткой;

Сведите к минимуму соль, сахар и переработанные продукты — они провоцируют задержку жидкости и воспаление.

Кофе — не враг, если пить его с умом

Утренняя чашка эспрессо может остаться с вами. Главное — слушать своё тело, пить воду и не забывать двигаться. И тогда даже любимый кофе перестанет быть фактором риска для состояния вашей кожи.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

