Как завтрак влияет на вашу продуктивность — и что есть вместо сладостей

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утром вы вроде бы позавтракали, но через пару часов чувствуете сонливость, раздражительность и неотвязное желание выпить кофе или съесть что-нибудь сладкое? Проблема может быть не в стрессе и не в погоде, а в еде, которую вы называете "полезным завтраком".

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

3 главных энергетических ловушки на завтрак

Многие из нас начинают день с продуктов, которые кажутся безобидными, но на деле подрывают уровень энергии, перегружают поджелудочную железу и создают замкнутый круг усталости и тяги к сладкому. Разберёмся, что именно вас подводит.

1. Сладкие хлопья и мюсли из коробки

Обещают витамины и энергию, но в реальности:

содержат до 20-30 г сахара на порцию;

провоцируют резкий скачок глюкозы, а затем столь же резкое её падение;

не дают ни белка, ни жиров, ни длительной сытости.

Уже через час после такого "заряда" вы чувствуете вялость, раздражение и ищете, чем бы себя подбодрить.

2. Белые тосты с джемом или шоколадной пастой

На первый взгляд — классика завтрака. На деле — пустые калории.

Белый хлеб — рафинированный углевод, дающий короткий прилив глюкозы;

Джем и шоколадная паста — чистый сахар и жир;

И снова — ноль клетчатки и ноль белка.

Такой завтрак перегружает инсулиновую систему и провоцирует энергетический обвал ближе к полудню.

3. Фруктовые соки, даже свежевыжатые

"Фреши" часто воспринимаются как полезные. Но:

в них нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах;

содержат концентрированную фруктозу, быстро перегружающую печень;

вызывают инсулиновые качели, точно так же, как сахар.

Один стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, сколько банка газировки — и никакой сытости.

Что действительно даёт энергию на утро

Ключ — в балансе белков, жиров и медленных углеводов. Вот примеры:

Овсянка (не быстрого приготовления) с ягодами, орехами или семечками;

Яйца с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба;

Греческий йогурт или творог с фруктами и ложкой ореховой пасты без сахара;

Авокадо-тост с яйцом и зеленью.

Такие варианты обеспечивают медленное высвобождение энергии, устойчивый уровень глюкозы в крови и отсутствие тяги к сладкому вплоть до обеда.

Что вы получаете, заменив сахарные ловушки

ясную голову без тумана;

ровную продуктивность без зевоты;

меньше тяги к кофе и снэкам;

лучшее настроение и устойчивость к стрессу.

Многие популярные завтраки лишь маскируются под "полезные", а на деле обрушивают уровень энергии уже к полудню. Сладкие хлопья, белые тосты и соки провоцируют скачки сахара в крови и ведут к усталости. Заменив их на сбалансированные блюда с белками, жирами и медленными углеводами, вы получите стабильную энергию, ясность ума и меньше тяги к сладкому в течение дня.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

