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Как завтрак влияет на вашу продуктивность — и что есть вместо сладостей

3:13
Здоровье

Утром вы вроде бы позавтракали, но через пару часов чувствуете сонливость, раздражительность и неотвязное желание выпить кофе или съесть что-нибудь сладкое? Проблема может быть не в стрессе и не в погоде, а в еде, которую вы называете "полезным завтраком".

Сырники
Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

3 главных энергетических ловушки на завтрак

Многие из нас начинают день с продуктов, которые кажутся безобидными, но на деле подрывают уровень энергии, перегружают поджелудочную железу и создают замкнутый круг усталости и тяги к сладкому. Разберёмся, что именно вас подводит.

1. Сладкие хлопья и мюсли из коробки

Обещают витамины и энергию, но в реальности:

  • содержат до 20-30 г сахара на порцию;
  • провоцируют резкий скачок глюкозы, а затем столь же резкое её падение;
  • не дают ни белка, ни жиров, ни длительной сытости.

Уже через час после такого "заряда" вы чувствуете вялость, раздражение и ищете, чем бы себя подбодрить.

2. Белые тосты с джемом или шоколадной пастой

На первый взгляд — классика завтрака. На деле — пустые калории.

  • Белый хлеб — рафинированный углевод, дающий короткий прилив глюкозы;
  • Джем и шоколадная паста — чистый сахар и жир;
  • И снова — ноль клетчатки и ноль белка.

Такой завтрак перегружает инсулиновую систему и провоцирует энергетический обвал ближе к полудню.

3. Фруктовые соки, даже свежевыжатые

"Фреши" часто воспринимаются как полезные. Но:

  • в них нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах;
  • содержат концентрированную фруктозу, быстро перегружающую печень;
  • вызывают инсулиновые качели, точно так же, как сахар.

Один стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, сколько банка газировки — и никакой сытости.

Что действительно даёт энергию на утро

Ключ — в балансе белков, жиров и медленных углеводов. Вот примеры:

  • Овсянка (не быстрого приготовления) с ягодами, орехами или семечками;
  • Яйца с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба;
  • Греческий йогурт или творог с фруктами и ложкой ореховой пасты без сахара;
  • Авокадо-тост с яйцом и зеленью.

Такие варианты обеспечивают медленное высвобождение энергии, устойчивый уровень глюкозы в крови и отсутствие тяги к сладкому вплоть до обеда.

Что вы получаете, заменив сахарные ловушки

  • ясную голову без тумана;
  • ровную продуктивность без зевоты;
  • меньше тяги к кофе и снэкам;
  • лучшее настроение и устойчивость к стрессу.

Многие популярные завтраки лишь маскируются под "полезные", а на деле обрушивают уровень энергии уже к полудню. Сладкие хлопья, белые тосты и соки провоцируют скачки сахара в крови и ведут к усталости. Заменив их на сбалансированные блюда с белками, жирами и медленными углеводами, вы получите стабильную энергию, ясность ума и меньше тяги к сладкому в течение дня.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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