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Лайфхак, который не стоит ничего, но кардинально меняет сон и делает его качественным

2:44
Здоровье

Вы укрылись одеялом, вокруг тишина, а в комнате ощущается лёгкая прохлада. Это не просто уютный момент — это биологически выверенная формула качественного сна, восстановления и бодрого утра.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему прохлада — лучший союзник сна

Наш организм запрограммирован снижать внутреннюю температуру по вечерам — это естественный сигнал ко сну. В этот момент начинает вырабатываться мелатонин, гормон, отвечающий за засыпание и регулировку циркадных ритмов.

Если же в спальне слишком тепло, телу приходится бороться с перегревом. Вместо того чтобы расслабляться, оно тратит энергию на охлаждение через потоотделение. Результат — поверхностный сон, частые пробуждения и ощущение усталости утром.

Прохладная среда (от 16 до 19°C) поддерживает естественные процессы засыпания и даёт телу возможность войти в глубокие, восстановительные фазы сна.

Что даёт сон в прохладе

  • Быстрое засыпание и меньше пробуждений;
  • Увеличение продолжительности глубокого сна;
  • Полноценное восстановление мышц и иммунной системы;
  • Лучшая обработка информации мозгом;
  • Просыпаться легче и бодрее.

Плюс к сну — метаболизм

Низкая температура в спальне не только помогает спать крепче, но и слегка активизирует обмен веществ. Организму требуется больше энергии для поддержания нормального тепла — даже во сне.

Некоторые исследования показывают, что регулярный сон в прохладе:

  • улучшает чувствительность к инсулину;
  • способствует сжиганию калорий;
  • может снижать риск метаболических нарушений.

Свежесть — враг храпа и отеков

Перегретый воздух сушит слизистые и может вызывать заложенность носа, особенно зимой. Прохлада снижает риск ночного храпа и облегчает дыхание, что делает сон ровным и спокойным.

Кроме того, избыточное потоотделение ночью может вызвать обезвоживание кожи и утреннюю отёчность. В прохладной спальне кожа лучше сохраняет влагу, а лицо по утрам выглядит свежее и отдохнувшим.

Как создать идеальные условия

  • Проветривайте комнату перед сном;
  • Используйте лёгкое, дышащее постельное бельё;
  • Уберите плотные одеяла, если они вызывают перегрев;
  • По возможности — установите терморегулятор на 17-18°C;
  • Замените тёплые пижамы на более лёгкие ткани.

Иногда всё, что нужно для лучшего сна — это не новая подушка или добавка, а просто немного холода в воздухе. Проверьте сами: утром вы удивитесь, насколько легче встать и начать день.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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