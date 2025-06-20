Отдых может навредить: только за это количество дней мозг и тело действительно восстанавливаются

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина объяснила, почему короткий отпуск не даёт организму восстановиться. По её словам, полноценная перезагрузка требует минимум трёх недель, иначе мозг не успевает переключиться с рабочего ритма на отдых, сообщает Москва 24

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Неделя первая: адаптация

В первые дни человек формально уже не на работе, но внутренне — всё ещё в офисе. Мы продолжаем проверять мессенджеры, откликаемся на письма, дергаемся при каждом звонке.

"Это связано с тем, что у большинства продолжаются "дерганья" к телефону, и расслабление не чувствуется", — пояснила Сурина.

Неделя вторая: мозг отпускает

К этому моменту начинаются настоящие изменения в восприятии. Мозг медленно, но верно переходит в расслабленное состояние. Рабочие мысли отпускают, тревожность снижается.

Неделя третья: тело догоняет

На третей неделе в процесс восстановления наконец включается тело. Организм получает шанс перезапустить системы, а не просто "отлежаться".

"Если человек склонен к тревожности, ему важно научиться воспринимать незанятые минуты как отдых", — говорит психолог.

"Иначе организм не сможет функционировать полноценно".

Таким людям, по её мнению, стоит подбирать работу с более гибким графиком и свободным временем. Кроме того, полезно "разбивать" отпуск — по неделе или нескольким дням — чтобы научить себя восстанавливаться без чувства вины.

Нужно чередовать активности

"Важно "сменить картинку" — съездить в другой город, сходить в театр или освоить новый спорт. Это способствует развитию новых нейронных связей", — подчёркивает Сурина.

Пассивный отдых (сон, лежание на пляже или дома, короткие прогулки) должен чередоваться с активным. Новые впечатления стимулируют выработку дофамина и улучшают когнитивные процессы.

Уточнения

О́тдых - процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

