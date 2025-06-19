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Безалкогольное пиво оказалось хуже колы: скрытая угроза в каждом глотке

2:42
Здоровье

На волне стремления к здоровому образу жизни всё больше людей отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков. Однако последние научные данные проливают холодный душ на это решение. Исследование учёных из Германии и США показало, что ежедневное употребление даже пары бутылок безалкогольного пива может нанести ощутимый вред организму.

Руки с пивными бутылками на закате
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Руки с пивными бутылками на закате

Сладкий подвох в "здоровом" выборе

Учёные наблюдали за 44 здоровыми молодыми мужчинами, которым в течение месяца ежедневно предлагали по две бутылки безалкогольного пива объёмом 330 мл. Контрольной группе давали воду. Уже через несколько недель регулярного употребления напитка в крови участников начали проявляться тревожные изменения:

  • Повышение уровня глюкозы

  • Рост концентрации инсулина

  • Повышение "плохого" холестерина и триглицеридов

Все эти маркеры являются предвестниками диабета 2 типа, заболеваний сердца и ожирения.

Какие сорта опаснее всего

Особенное беспокойство у учёных вызвали:

  • Пшеничные безалкогольные сорта

  • Смешанные напитки с ароматизаторами (например, цитрусовыми)

Более "мягкие" по составу пилзенские сорта и варианты с остаточным алкоголем до 0,5% показали чуть меньшую вредность, но полностью безопасными их назвать нельзя.

Мнение исследователей

Авторы исследования из Университетской клиники Рурского университета в Бохуме (Германия) и Калифорнийского университета в Сан-Диего подчёркивают:

"Безалкогольное пиво активно набирает популярность как альтернатива спиртному, но его влияние на здоровье ещё до конца не изучено. Наши данные говорят о том, что из-за содержания сахара и калорий такие напитки могут нарушать метаболизм".

Почему это важно

Мировой рынок безалкогольного пива растёт рекордными темпами. Его популярность особенно велика среди молодёжи, водителей и сторонников ЗОЖ. Однако, как выяснилось, "ноль процентов" — это не гарантия безопасности.

3 интересных факта о безалкогольном пиве:

  1. Закон не запрещает наличие алкоголя до 0,5% в напитках, маркируемых как "безалкогольные". Это допустимо даже в напитках для беременных.

  2. В некоторых сортах до 150 ккал на бутылку, что сравнимо с обычной газировкой.

  3. Сахара и углеводы в "нулёвке" часто используются для имитации вкуса настоящего пива — отсюда и метаболические риски.

Уточнения

Безалкогольное пиво - напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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