Безалкогольное пиво оказалось хуже колы: скрытая угроза в каждом глотке

На волне стремления к здоровому образу жизни всё больше людей отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков. Однако последние научные данные проливают холодный душ на это решение. Исследование учёных из Германии и США показало, что ежедневное употребление даже пары бутылок безалкогольного пива может нанести ощутимый вред организму.
Учёные наблюдали за 44 здоровыми молодыми мужчинами, которым в течение месяца ежедневно предлагали по две бутылки безалкогольного пива объёмом 330 мл. Контрольной группе давали воду. Уже через несколько недель регулярного употребления напитка в крови участников начали проявляться тревожные изменения:
Повышение уровня глюкозы
Рост концентрации инсулина
Повышение "плохого" холестерина и триглицеридов
Все эти маркеры являются предвестниками диабета 2 типа, заболеваний сердца и ожирения.
Особенное беспокойство у учёных вызвали:
Пшеничные безалкогольные сорта
Смешанные напитки с ароматизаторами (например, цитрусовыми)
Более "мягкие" по составу пилзенские сорта и варианты с остаточным алкоголем до 0,5% показали чуть меньшую вредность, но полностью безопасными их назвать нельзя.
Авторы исследования из Университетской клиники Рурского университета в Бохуме (Германия) и Калифорнийского университета в Сан-Диего подчёркивают:
"Безалкогольное пиво активно набирает популярность как альтернатива спиртному, но его влияние на здоровье ещё до конца не изучено. Наши данные говорят о том, что из-за содержания сахара и калорий такие напитки могут нарушать метаболизм".
Мировой рынок безалкогольного пива растёт рекордными темпами. Его популярность особенно велика среди молодёжи, водителей и сторонников ЗОЖ. Однако, как выяснилось, "ноль процентов" — это не гарантия безопасности.
Закон не запрещает наличие алкоголя до 0,5% в напитках, маркируемых как "безалкогольные". Это допустимо даже в напитках для беременных.
В некоторых сортах до 150 ккал на бутылку, что сравнимо с обычной газировкой.
Сахара и углеводы в "нулёвке" часто используются для имитации вкуса настоящего пива — отсюда и метаболические риски.
Безалкогольное пиво - напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).
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