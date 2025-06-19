Вы всё время пили воду неправильно: 3 мифа, в которые пора перестать верить

Британский терапевт Мария Кнобель разрушила один из самых популярных мифов о здоровье: оказывается, теплая вода вовсе не "очищает" организм от токсинов, как принято считать. В интервью изданию Wellness Pulse она прямо заявила — научных доказательств у этой теории нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

"Распространенное убеждение в том, что горячая вода способствует выведению токсинов, не подкреплено научными доказательствами", — пояснила доктор Кнобель.

Что на самом деле происходит с токсинами

Детоксикация — это не простая процедура, а сложный физиологический процесс. В организме за него отвечают печень, почки и кожа. И никакая температура воды не способна радикально повлиять на эти системы. Главное, по словам врача, — достаточный объём жидкости, будь то холодная или тёплая вода.

"Детокс-программы" — ловушка для доверчивых

Доктор Кнобель также предостерегает от увлечения модными детокс-напитками и специальными очищающими программами. По её мнению, они не усиливают работу внутренних органов и не ускоряют выведение вредных веществ. Вместо этого она советует просто пить воду в нужном количестве и полагаться на природные механизмы организма, сообщает "Царьград".

Польза воды — вне зависимости от температуры

Хотя тёплая вода действительно может облегчать пищеварение, очищать организм она не способна. Кишечник прекрасно справляется с этим сам — и без всяких "утренних ритуалов" с кипятком.

Кнобель напоминает, что и холодная, и теплая вода:

поддерживают клеточный обмен;

помогают фильтрации в почках;

регулируют аппетит;

могут снижать частоту головных болей.

3 интересных факта о воде и детоксикации:

Печень и почки - главные "фильтры" организма, и они работают круглосуточно, вне зависимости от того, что вы пьете. Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневная норма воды - около 30 мл на каждый килограмм веса. Тренды на детокс начались в начале 2000-х с появления первых "очищающих смузи", хотя с медицинской точки зрения они неэффективны.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

