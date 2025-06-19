Пластик в тарелке, лёгких и крови: что скрывает привычная посудомойка

Обычные кухонные привычки могут оказаться куда опаснее, чем мы думали. Новое исследование австралийских учёных выявило тревожную связь между посудомоечными машинами и загрязнением микропластиком — мельчайшими частицами, которые мы ежедневно вдыхаем и употребляем с пищей.
Учёные из Университета Квинсленда провели эксперимент: в посудомоечную машину поместили типичный набор пластиковых контейнеров и кухонных принадлежностей. После одного цикла мойки в сточных водах обнаружили около 920 тысяч микрочастиц пластика. В пересчёте на год — примерно 33 миллиона частиц на одно домохозяйство. Эти данные были опубликованы в научном журнале ACS ES&T Water.
Причина — агрессивные условия внутри машинки: высокая температура, давление воды и моющие средства разрушают структуру пластика, вызывая его разрушение на микроуровне.
Микропластик — это частицы размером менее 5 мм, которые не разлагаются в природе, а лишь распадаются на всё более мелкие фрагменты. Они накапливаются повсюду: в морях, почве, теле животных — и в организме человека.
Частицы попадают в пищу и воду.
Их можно даже вдохнуть с воздухом.
Исследование New England Journal of Medicine связывает воздействие микропластика с повышенным риском инфарктов и инсультов.
К счастью, посудомоечные машины — не главный источник загрязнения, и проблему можно частично решить:
Используйте специальные фильтры, которые улавливают микрочастицы в сливе.
Мойте пластик вручную при низкой температуре.
Старайтесь заменить пластик на стекло, дерево или керамику.
При покупке одежды отдавайте предпочтение натуральным тканям (хлопок, лен), а не полиэстеру и нейлону, которые тоже выделяют микропластик при стирке.
"Даже самые безобидные повседневные действия могут иметь накопительный эффект для окружающей среды", — отметил доктор Элвис Окоффо из Университета Квинсленда.
Он также подчеркнул, что предотвращение загрязнения - куда более эффективная стратегия, чем дорогостоящая очистка после.
Каждый человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю - примерно столько весит кредитная карта.
90% бутилированной воды содержит микропластик.
У морских обитателей, поедающих пластик, нарушается гормональный фон, что сказывается на всей пищевой цепочке.
Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.
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