Пластик в тарелке, лёгких и крови: что скрывает привычная посудомойка

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычные кухонные привычки могут оказаться куда опаснее, чем мы думали. Новое исследование австралийских учёных выявило тревожную связь между посудомоечными машинами и загрязнением микропластиком — мельчайшими частицами, которые мы ежедневно вдыхаем и употребляем с пищей.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Исследование: одна загрузка — миллионы частиц

Учёные из Университета Квинсленда провели эксперимент: в посудомоечную машину поместили типичный набор пластиковых контейнеров и кухонных принадлежностей. После одного цикла мойки в сточных водах обнаружили около 920 тысяч микрочастиц пластика. В пересчёте на год — примерно 33 миллиона частиц на одно домохозяйство. Эти данные были опубликованы в научном журнале ACS ES&T Water.

Причина — агрессивные условия внутри машинки: высокая температура, давление воды и моющие средства разрушают структуру пластика, вызывая его разрушение на микроуровне.

Чем опасен микропластик

Микропластик — это частицы размером менее 5 мм, которые не разлагаются в природе, а лишь распадаются на всё более мелкие фрагменты. Они накапливаются повсюду: в морях, почве, теле животных — и в организме человека.

Частицы попадают в пищу и воду.

Их можно даже вдохнуть с воздухом .

Исследование New England Journal of Medicine связывает воздействие микропластика с повышенным риском инфарктов и инсультов.

Что можно сделать

К счастью, посудомоечные машины — не главный источник загрязнения, и проблему можно частично решить:

Используйте специальные фильтры , которые улавливают микрочастицы в сливе.

Мойте пластик вручную при низкой температуре.

Старайтесь заменить пластик на стекло, дерево или керамику .

При покупке одежды отдавайте предпочтение натуральным тканям (хлопок, лен), а не полиэстеру и нейлону, которые тоже выделяют микропластик при стирке.

"Даже самые безобидные повседневные действия могут иметь накопительный эффект для окружающей среды", — отметил доктор Элвис Окоффо из Университета Квинсленда.

Он также подчеркнул, что предотвращение загрязнения - куда более эффективная стратегия, чем дорогостоящая очистка после.

3 интересных факта по теме

Каждый человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю - примерно столько весит кредитная карта. 90% бутилированной воды содержит микропластик. У морских обитателей, поедающих пластик, нарушается гормональный фон, что сказывается на всей пищевой цепочке.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

