Засыпаешь за пару минут: какой напиток работает лучше снотворного

Хроническая бессонница способна разрушить всё: с утра нет сил, весь день как в тумане, раздражение копится, а к ночи снова — ни сна, ни покоя. Знакомо?
Но вместо того чтобы хвататься за таблетки, есть мягкий и натуральный способ улучшить сон.
Простой, но недооценённый напиток — ромашковый чай. Он не действует как снотворное, но помогает подготовить организм ко сну.
Вот как он работает:
мягко успокаивает нервную систему,
снимает тревожность,
помогает расслабиться,
делает засыпание более лёгким и естественным.
Со временем пропадают ночные пробуждения, а утро перестаёт быть мучением.
Не стоит ждать результата после первой чашки. Ромашковый чай действует накопительно, поэтому важно включить его в вечернюю рутину. Через 2-4 недели регулярного использования многие замечают, что засыпают быстрее и спят крепче.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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