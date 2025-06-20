Засыпаешь за пару минут: какой напиток работает лучше снотворного

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая бессонница способна разрушить всё: с утра нет сил, весь день как в тумане, раздражение копится, а к ночи снова — ни сна, ни покоя. Знакомо?

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Но вместо того чтобы хвататься за таблетки, есть мягкий и натуральный способ улучшить сон.

Поможет ромашковый чай

Простой, но недооценённый напиток — ромашковый чай. Он не действует как снотворное, но помогает подготовить организм ко сну.

Вот как он работает:

мягко успокаивает нервную систему,

снимает тревожность,

помогает расслабиться,

делает засыпание более лёгким и естественным.

Со временем пропадают ночные пробуждения, а утро перестаёт быть мучением.

Эффект не мгновенный

Не стоит ждать результата после первой чашки. Ромашковый чай действует накопительно, поэтому важно включить его в вечернюю рутину. Через 2-4 недели регулярного использования многие замечают, что засыпают быстрее и спят крепче.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



