Модный фокус на здоровье: 3 мифа о водном балансе, в которые все верят

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гидратация стала модным фокусом на здоровье для многих из нас. Просто посмотрите на бум электролитных порошков и гидратационных добавок или на растущую популярность наклеек "гидрат или диэтер". Конечно, жидкости действительно имеют много важных преимуществ для здоровья. Тем не менее, может быть запутанным, зная, является ли часть шумихи вокруг гидратации мифом или фактом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Действительно ли вам нужно выпивать 3 литра воды каждый день? Является ли простая вода единственным способом гидратации? И действительно ли вам нужен этот электролитный порошок?

Миф 1: вам нужен галлон воды каждый день, чтобы поддерживать водный баланс

Люди носят с собой галлон воды, чтобы поддерживать водный баланс. Вы даже можете делать это сами! Однако большинству из нас не требуется столько воды.

"Употребление слишком большого количества жидкости за один присест может привести к гипергидратации и дисфункции почек", — говорит Патрисия Колеса, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Так сколько же воды вам нужно? Действительно ли это 8 чашек в день?

"Количество жидкости, которое нам всем нужно, зависит от множества факторов", — говорит Хайди МакИнду, магистр наук, сертифицированный диетолог. "К ним относятся наш пол, наша активность в любой конкретный день, погода, наш возраст и любые проблемы со здоровьем, которые у нас могут быть".

Миф 2: Обычная вода — единственный способ восполнить водный баланс

Если вам не нравится простая вода, вы можете почувствовать себя в тупике, когда дело дойдет до удовлетворения ваших потребностей в жидкости. Хорошая новость в том, что простая вода — не единственный способ восполнить водный баланс!

"Вы можете восполнить свои потребности в жидкости из разных источников", — говорит МакИнду. "Вода, безусловно, может быть частью этого, если вам нравится. Но другие вкусные способы восполнить водный баланс — это обезжиренное молоко, травяной и черный чай, 100%-ный сок, смузи, ароматизированная вода, супы на основе бульона, сельтерская вода и комбуча".

Миф 3: пить воду нужно только в теплую погоду

Это правда, что потребность в жидкости обычно выше в жарком климате, где вы много потеете, но пить воду все равно важно, когда на улице холодно.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ «вода») — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

