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Ходьба как исцеление: инструкция по выбору лучшей обуви при диабете

2:16
Здоровье

Если у вас диабет, уровень сахара в крови — не единственное, за чем вам нужно следить. Важно также заботиться о своих ногах.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Здоровье ног имеет решающее значение для предотвращения осложнений в будущем, таких как мозоли, волдыри и язвы, которые могут привести к потенциальной инфекции, говорит подолог Лори Грант. В то же время, ходьба — это отличная активность, если у вас диабет.

Помимо помощи в регулировании уровня сахара в крови, ходьба также может способствовать здоровому весу тела, нормализации кровяного давления и уровня холестерина, а также снижению стресса. Неправильно подобранная обувь может способствовать образованию язв из-за повышенного трения и молоткообразной деформации пальцев стопы (деформация, при которой большой палец ноги изгибается вверх в среднем суставе).

Когда дело доходит до длины обуви, убедитесь, что ваши пальцы ног не касаются носка обуви, говорит Ландау. Ваш самый длинный палец ноги (который может быть не большим пальцем) должен находиться на расстоянии ширины одного пальца от носка обуви, говорит она. Это дает вам больше места для движения ног, но не настолько, чтобы они скользили. Если ваша обувь кажется вам слишком маленькой, Грант рекомендует взять на полразмера больше. Однако если обувь кажется вам слишком тесной (вы поймете это, потому что ваши пальцы будут чувствовать себя слишком стесненными), придерживайтесь того же размера, но выберите более широкую обувь. Кроме того, помните, что посадка обуви различается у разных брендов.

Говоря о том, что обувь стесняет носок, подолог Майкл Оуэнс, доктор медицины, рекомендует сосредоточиться на носке, то есть на области обуви, где располагаются ваши пальцы.

"Просторный носок предотвращает давление и трение на пальцы ног, что помогает снизить риск появления волдырей, мозолей и язв — особенно важно, если у вас есть какие-либо деформации или невропатия", — объясняет он.

Ищите обувь с носком, который достаточно широкий, чтобы удобно шевелить пальцами ног.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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