Не выпили достаточно воды в течение дня? Вот что можно сделать вечером

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя это и не идеально, у всех нас время от времени бывают дни, когда мы забываем выпить достаточно (или вообще не выпить) воды. Хотя забывать время от времени пить воду вряд ли приведет к серьезным побочным эффектам, регулярные пропуски могут привести к большим проблемам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутылка с ледяной водой

"Гидратация важна по множеству причин", — говорит Крейг Чейфец, доктор медицины, FACP.

Недостаток воды может нанести вред нашим органам, а Чейфец отмечает, что люди, которые хронически обезвожены, более склонны к таким проблемам, как камни в почках и инфекции мочевыводящих путей. С точки зрения немедленных эффектов, обезвоживание может повысить частоту сердечных сокращений, что создает нагрузку на сердце.

Общие рекомендации предполагают употребление около 11,5 стаканов (2,7 литра) воды в день для женщин и 15,5 стаканов (3,7 литра) в день для мужчин. Однако, сколько воды вам действительно нужно, зависит от множества факторов и может даже меняться изо дня в день.

Итак, что вам следует есть, чтобы оставаться гидратированным? Бивер говорит, что фрукты и овощи являются лучшими источниками воды, называя огурцы, помидоры, салат, виноград, арбуз, сельдерей, болгарский перец и апельсины суперзвездами гидратации.

Врач также называет жидкие продукты, такие как йогурт, супы и смузи, отличным выбором для людей, которые хотят удовлетворить часть своих потребностей в гидратации с помощью диеты. Но что делать, если вы провели день на протеиновых батончиках и слишком малом количестве воды? У нас есть для вас хорошие и плохие новости.

Те, кто постоянно пьет воду, лучше удерживают гидратацию, чем те, кто пытается обмануть систему, выпивая ее залпом, говорит Чейфец.

"Люди, которые жадно пьют воду, быстрее оказываются в туалете, и она проходит через них", — говорит он.

Если вы забыли выпить достаточно воды в течение дня, Бивер рекомендует медленно пить воду в течение вечера и съесть насыщенный ужин, например, суп и салат.

Также хорошей идеей будет избегать напитков, которые могут усугубить обезвоживание, например, алкоголя. Чайфец также предостерегает от употребления кофеиносодержащих продуктов и напитков за ужином, поскольку кофеин является мочегонным средством.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

