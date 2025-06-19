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Эти зоны жира выдают проблемы с гормонами, даже если анализы ещё не сданы

1:20
Здоровье

Многие привыкли лечиться по интернету или игнорировать сигналы организма вовсе. А между тем, жир не просто лишний вес — это подсказка, где искать проблему.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Организм разговаривает с вами на языке форм. Главное — не пропустить ключевое.

Что расскажет жировая прослойка

  • Бёдра и ягодицы
    Указывает на избыток эстрогена и нехватку прогестерона. Часто встречается у женщин с гормональным дисбалансом.

  • Живот и бока
    Может сигнализировать о проблемах с инсулином. Стоит проверить гликированный гемоглобин и пройти глюкозотолерантный тест.

  • Щёки, живот, спина
    Это зона повышенного кортизола — гормона стресса. Нужен анализ крови, особенно если накопление сопровождается тревожностью и бессонницей.

  • Равномерное распределение + отёки
    Скорее всего, стоит проверить щитовидную железу, ТТГ и антитела к ТПО. Симптом может маскироваться под «нормальный» вес, но с внутренними сбоями.

Самодиагностика — не вариант

Никакие советы из интернета не заменят врача. Заметили один из признаков — пора записываться к эндокринологу. Не потому, что страшно. А потому, что чем раньше — тем легче восстановиться.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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