Эти зоны жира выдают проблемы с гормонами, даже если анализы ещё не сданы

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привыкли лечиться по интернету или игнорировать сигналы организма вовсе. А между тем, жир не просто лишний вес — это подсказка, где искать проблему.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Организм разговаривает с вами на языке форм. Главное — не пропустить ключевое.

Что расскажет жировая прослойка

Бёдра и ягодицы

Указывает на избыток эстрогена и нехватку прогестерона. Часто встречается у женщин с гормональным дисбалансом.

Живот и бока

Может сигнализировать о проблемах с инсулином. Стоит проверить гликированный гемоглобин и пройти глюкозотолерантный тест.

Щёки, живот, спина

Это зона повышенного кортизола — гормона стресса. Нужен анализ крови, особенно если накопление сопровождается тревожностью и бессонницей.

Равномерное распределение + отёки

Скорее всего, стоит проверить щитовидную железу, ТТГ и антитела к ТПО. Симптом может маскироваться под «нормальный» вес, но с внутренними сбоями.

Самодиагностика — не вариант

Никакие советы из интернета не заменят врача. Заметили один из признаков — пора записываться к эндокринологу. Не потому, что страшно. А потому, что чем раньше — тем легче восстановиться.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

