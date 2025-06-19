Эти зоны жира выдают проблемы с гормонами, даже если анализы ещё не сданы

Многие привыкли лечиться по интернету или игнорировать сигналы организма вовсе. А между тем, жир не просто лишний вес — это подсказка, где искать проблему.
Организм разговаривает с вами на языке форм. Главное — не пропустить ключевое.
Бёдра и ягодицы
Указывает на избыток эстрогена и нехватку прогестерона. Часто встречается у женщин с гормональным дисбалансом.
Живот и бока
Может сигнализировать о проблемах с инсулином. Стоит проверить гликированный гемоглобин и пройти глюкозотолерантный тест.
Щёки, живот, спина
Это зона повышенного кортизола — гормона стресса. Нужен анализ крови, особенно если накопление сопровождается тревожностью и бессонницей.
Равномерное распределение + отёки
Скорее всего, стоит проверить щитовидную железу, ТТГ и антитела к ТПО. Симптом может маскироваться под «нормальный» вес, но с внутренними сбоями.
Никакие советы из интернета не заменят врача. Заметили один из признаков — пора записываться к эндокринологу. Не потому, что страшно. А потому, что чем раньше — тем легче восстановиться.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.