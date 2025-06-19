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Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать

0:58
Здоровье

Натёрли пятку новыми кроссовками или переборщили с солнцем — и вот он, пузырь с жидкостью на коже. Хочется срочно его лопнуть, но безопасно ли это?

Ноги девушки
Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки

Волдырь — не враг

Пузырёк с жидкостью образуется не просто так — это защитная реакция кожи. Но если он мешает ходить или вот-вот лопнет, его можно аккуратно проколоть. Главное — не делать это "на глаз" и без подготовки.

Как правильно прокалывать

  1. Вымойте кожу с мылом.

  2. Возьмите стерильную иглу или продезинфицированную булавку.

  3. Осторожно проткните волдырь сбоку, чтобы жидкость вышла.

  4. Не срезайте кожицу — она защитит рану.

  5. Закройте чистой повязкой.

То же правило работает и для волдырей от солнечных ожогов.

А можно вообще не трогать

Если пузырь не мешает, лучше его оставить в покое — за пару дней он сам подсохнет. Главное — не повредить случайно.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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