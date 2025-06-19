Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Натёрли пятку новыми кроссовками или переборщили с солнцем — и вот он, пузырь с жидкостью на коже. Хочется срочно его лопнуть, но безопасно ли это?

Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги девушки

Волдырь — не враг

Пузырёк с жидкостью образуется не просто так — это защитная реакция кожи. Но если он мешает ходить или вот-вот лопнет, его можно аккуратно проколоть. Главное — не делать это "на глаз" и без подготовки.

Как правильно прокалывать

Вымойте кожу с мылом. Возьмите стерильную иглу или продезинфицированную булавку. Осторожно проткните волдырь сбоку, чтобы жидкость вышла. Не срезайте кожицу — она защитит рану. Закройте чистой повязкой.

То же правило работает и для волдырей от солнечных ожогов.

А можно вообще не трогать

Если пузырь не мешает, лучше его оставить в покое — за пару дней он сам подсохнет. Главное — не повредить случайно.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

