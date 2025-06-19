Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать

Натёрли пятку новыми кроссовками или переборщили с солнцем — и вот он, пузырь с жидкостью на коже. Хочется срочно его лопнуть, но безопасно ли это?
Пузырёк с жидкостью образуется не просто так — это защитная реакция кожи. Но если он мешает ходить или вот-вот лопнет, его можно аккуратно проколоть. Главное — не делать это "на глаз" и без подготовки.
Вымойте кожу с мылом.
Возьмите стерильную иглу или продезинфицированную булавку.
Осторожно проткните волдырь сбоку, чтобы жидкость вышла.
Не срезайте кожицу — она защитит рану.
Закройте чистой повязкой.
То же правило работает и для волдырей от солнечных ожогов.
Если пузырь не мешает, лучше его оставить в покое — за пару дней он сам подсохнет. Главное — не повредить случайно.
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