Тревога, зависимость и выгорание: как приложения для знакомств разрушают психику

Приложения и сервисы для знакомств могут оказывать негативное влияние на психику человека. Они могут вызывать тревогу, снижать самооценку и даже формировать зависимость, подобную той, что возникает от социальных сетей. Об этом рассказала Екатерина Орлова, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.
По словам психолога, длительное использование сайтов знакомств может привести к эмоциональному истощению, которое можно сравнить с "цифровым выгоранием". Чтобы избежать этого, важно соблюдать баланс, не злоупотреблять скроллингом и четко разграничивать онлайн- и офлайн-общение.
Кроме того, сайты знакомств могут негативно влиять на самооценку пользователей. Люди часто воспринимают других участников как набор характеристик, что превращает процесс знакомства в своего рода "рынок". Несоответствие ожиданиям других пользователей может восприниматься как личная неудача. Также пользователи часто создают идеализированные профили, что формирует нереалистичные стандарты красоты и популярности, пишет Газета.Ru.
"Избыточный контроль самопрезентации и потеря спонтанности живого общения превращает знакомства в стресс, а не в удовольствие", — сказала Орлова.
Постоянное использование сервисов знакомств также может повышать уровень тревоги. Причины могут быть разными: от модерации и комментариев онлайн-собеседников до ожидания ответа на сообщения. Неизвестность и мысли о том, что что-то было сказано неправильно, могут подтачивать спокойствие.
Бесконечная лента профилей, где каждый кажется более интересным, может вызывать ощущение упущенных возможностей и усиливать тревогу. Все это может негативно сказаться на психологическом состоянии человека.
Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.