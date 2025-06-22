Тревога, зависимость и выгорание: как приложения для знакомств разрушают психику

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Приложения и сервисы для знакомств могут оказывать негативное влияние на психику человека. Они могут вызывать тревогу, снижать самооценку и даже формировать зависимость, подобную той, что возникает от социальных сетей. Об этом рассказала Екатерина Орлова, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

По словам психолога, длительное использование сайтов знакомств может привести к эмоциональному истощению, которое можно сравнить с "цифровым выгоранием". Чтобы избежать этого, важно соблюдать баланс, не злоупотреблять скроллингом и четко разграничивать онлайн- и офлайн-общение.

Кроме того, сайты знакомств могут негативно влиять на самооценку пользователей. Люди часто воспринимают других участников как набор характеристик, что превращает процесс знакомства в своего рода "рынок". Несоответствие ожиданиям других пользователей может восприниматься как личная неудача. Также пользователи часто создают идеализированные профили, что формирует нереалистичные стандарты красоты и популярности, пишет Газета.Ru.

"Избыточный контроль самопрезентации и потеря спонтанности живого общения превращает знакомства в стресс, а не в удовольствие", — сказала Орлова.

Постоянное использование сервисов знакомств также может повышать уровень тревоги. Причины могут быть разными: от модерации и комментариев онлайн-собеседников до ожидания ответа на сообщения. Неизвестность и мысли о том, что что-то было сказано неправильно, могут подтачивать спокойствие.

Бесконечная лента профилей, где каждый кажется более интересным, может вызывать ощущение упущенных возможностей и усиливать тревогу. Все это может негативно сказаться на психологическом состоянии человека.

Уточнения

Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств.

