Летний детокс: эндокринолог раскрыла секрет стройности и здоровья без диет

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, диетолог и эндокринолог, эксперт Роскачества Елена Сюракшина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как летом изменить пищевые привычки, чтобы поддерживать здоровье или сохранять стройность. Важно отметить, что речь здесь идёт не о диетах, а о том, чтобы органично включить в рацион летние продукты и перестроить режим питания с оглядкой на тёплое время года.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

"Это очень просто сделать, особенно летом, потому что летом очень много овощей, фруктов, зелени, в которых содержатся флавоноиды, которые защищают нас, наши клетки от онкологических заболеваний, как раз-таки дают нам молодость, стройность, выводят шлаки и токсины из организма. Плюс ко всему это, конечно же, клетчатки очень большое количество, которое тоже выводит шлаки и токсины из организма. Поэтому очень много фруктов, овощей, которые нужно есть и, конечно же, которых много летом", — сказала Сюракшина.

Летом мы едим свежие продукты, а не консервы, меньше мяса и больше рыбы. Белок всё же важен, но летом организм меньше нуждается в жирах и углеводах. Поэтому стоит отказаться от сахара и заменить его натуральной фруктозой из фруктов, подчеркнула эндокринолог.

Что касается режима питания, то летом стоит обратить внимание на количество жидкости.

"Если говорить о жарком лете, то, конечно, мы потеем, и у нас, естественно, эта вода выходит из организма, поэтому для того, чтобы пополнить дефицит воды необходимо употреблять как можно больше её, поэтому, естественно, между приёмами пищи мы обязательно пьём воду, будь то вода с лимоном, будь то минеральная вода и, конечно же, за счёт того, что мы пьём, нам не очень хочется много есть", — отметила Сюракшина.

Благодаря этому приёму пищи становятся более редкими, сокращаются до трёх, если до сих пор человек ел четыре раза в день, или даже до двух — летом этого может быть достаточно.

Елена также советует обратить внимание на соль и специи. Летом лучше использовать натуральные специи, такие как свежий перец, лавровый лист и куркумин. Они полезны для организма, но если у вас есть хронические заболевания, например, гастрит, то стоит проконсультироваться с врачом.

В целом, летом стоит придерживаться более лёгкого и свежего рациона, богатого сезонными продуктами, овощами и ягодами. Это поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком.

