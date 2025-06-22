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Диета удалась, но сердце не оценило: как кола Zero может подставить ваше здоровье

1:54
Здоровье

Употребление колы Zero может увеличить риск инфаркта и инсульта. Это связано с тем, что в её составе есть сахарозаменитель эритрит. Хотя эритрит не содержит калорий, он может усиливать активность тромбоцитов, что способствует образованию тромбов. Об этом рассказала Эльвира Хачирова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

"Это эритрит, который является сахарозаменителем с низким содержанием калорий. Коварство эритрита заключается в способности привести к увеличению активности тромбоцитов в кровеносном русле, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для тромбообразования", — рассказала Хачирова.

Важно помнить, что даже напитки с низким содержанием сахара могут негативно влиять на здоровье, если их пить в больших количествах. Поэтому важно учитывать индивидуальные риски и не злоупотреблять колой Zero, добавила врач.

Кроме колы Zero, есть и другие напитки, которые стоит ограничить или исключить из рациона. Например, алкоголь, особенно при регулярном употреблении в больших количествах, может повышать кровяное давление, повреждать сердечную мышцу и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Газета.Ru.

Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина и других стимуляторов также могут быть опасны. Они могут вызывать учащённое сердцебиение и повышение артериального давления, что повышает риск сердечных проблем.

Кофе тоже может быть вреден, особенно для людей с высокой чувствительностью к кофеину.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется пить больше воды и негазированных напитков, таких как несладкие чаи, овощные и фруктовые соки без сахара.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Эритритол эритрит, эритрол, (2R,3S)-бутан-1,2,3,4-тетрол — пищевая добавка Е968 по Кодекс Алиментариус, органическое соединение, простейший четырёхатомный спирт (тетрит) с химической формулой C4H10O4.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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