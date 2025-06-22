Диета удалась, но сердце не оценило: как кола Zero может подставить ваше здоровье

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление колы Zero может увеличить риск инфаркта и инсульта. Это связано с тем, что в её составе есть сахарозаменитель эритрит. Хотя эритрит не содержит калорий, он может усиливать активность тромбоцитов, что способствует образованию тромбов. Об этом рассказала Эльвира Хачирова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета.

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"Это эритрит, который является сахарозаменителем с низким содержанием калорий. Коварство эритрита заключается в способности привести к увеличению активности тромбоцитов в кровеносном русле, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для тромбообразования", — рассказала Хачирова.

Важно помнить, что даже напитки с низким содержанием сахара могут негативно влиять на здоровье, если их пить в больших количествах. Поэтому важно учитывать индивидуальные риски и не злоупотреблять колой Zero, добавила врач.

Кроме колы Zero, есть и другие напитки, которые стоит ограничить или исключить из рациона. Например, алкоголь, особенно при регулярном употреблении в больших количествах, может повышать кровяное давление, повреждать сердечную мышцу и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Газета.Ru.

Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина и других стимуляторов также могут быть опасны. Они могут вызывать учащённое сердцебиение и повышение артериального давления, что повышает риск сердечных проблем.

Кофе тоже может быть вреден, особенно для людей с высокой чувствительностью к кофеину.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется пить больше воды и негазированных напитков, таких как несладкие чаи, овощные и фруктовые соки без сахара.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



Эритритол эритрит, эритрол, (2R,3S)-бутан-1,2,3,4-тетрол — пищевая добавка Е968 по Кодекс Алиментариус, органическое соединение, простейший четырёхатомный спирт (тетрит) с химической формулой C 4 H 10 O 4 .

