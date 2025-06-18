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Йогурт, хлеб, суп — еда, от которой вы стареете быстрее, чем думали

3:22
Здоровье

Хлеб в упаковке, ароматизированный йогурт и даже готовые супы - всё это может казаться безобидной частью рациона. Но новое исследование, проведённое итальянскими учёными, доказывает: регулярное потребление ультрапереработанных продуктов напрямую связано с ускорением биологического старения организма.

Китайская еда
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайская еда

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, было выполнено учёными из I. R. C.C.S. Neuromed (Позилли) и Университета LUM (Казамасима). Основой стали данные масштабного проекта Moli-sani, который уже 20 лет изучает здоровье 25 000 жителей Молизе.

Главный вывод: чем выше доля ультрапереработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст, даже если формально человек придерживается сбалансированной диеты.

Что такое биологическое старение

В отличие от паспортного возраста, биологический показывает фактическое состояние организма. Он определяется по комплексу биомаркеров — более 30 показателей крови, включая уровень воспаления, состояние органов и тканей.

Старение в биологическом смысле может идти быстрее из-за:

  • хронического воспаления,

  • нарушения обмена веществ,

  • изменения микробиома кишечника,

  • химических веществ, выделяемых упаковкой продуктов (фталаты, бисфенолы).

Какие продукты особенно опасны

Исследователи выделили типичные источники ультрапереработанных продуктов:

  • хлеб в упаковке (пан карре),

  • ароматизированные йогурты,

  • супы и блюда быстрого приготовления,

  • готовые замороженные обеды,

  • сладкие газировки, снеки, шоколадные батончики,

  • некоторые виды мюсли и хлопьев.

Их объединяют общие черты: длинный срок хранения, "химический" состав, отдалённость от натурального сырья и насыщенность добавками.

Почему даже "здоровая" диета не всегда спасает

Одно из самых тревожных открытий: даже те, кто ел много фруктов, овощей и клетчатки, но допускал высокое потребление ультрапереработанных продуктов, демонстрировали ускоренное старение.

"Эти результаты — сигнал, что пища — это не только калории и витамины, но и ключевой инструмент влияния на продолжительность и качество жизни", — подчёркивает доктор Симона Эспозито, автор исследования и лауреат премии "Джованни Барба" от Итальянского общества питания.

Что делать потребителям

Исследователи призывают пересмотреть отношение к продуктам:

  • Читать этикетки. Чем больше незнакомых названий — тем хуже.

  • Отдавать приоритет минимально обработанным продуктам.

  • Ориентироваться на принципы Средиземноморской диеты - свежие овощи, цельные злаки, оливковое масло, рыба.

3 интересных факта

  1. Влияние ультрапереработанных продуктов на мозг — отдельная область исследований: они могут способствовать когнитивному снижению.

  2. Употребление UPF связано не только со старением, но и с рисками диабета 2 типа, депрессии и рака.

  3. Около 60% среднего рациона взрослых в развитых странах состоит из UPF — и эта доля растёт.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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