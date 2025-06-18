Йогурт, хлеб, суп — еда, от которой вы стареете быстрее, чем думали

Хлеб в упаковке, ароматизированный йогурт и даже готовые супы - всё это может казаться безобидной частью рациона. Но новое исследование, проведённое итальянскими учёными, доказывает: регулярное потребление ультрапереработанных продуктов напрямую связано с ускорением биологического старения организма.
Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, было выполнено учёными из I. R. C.C.S. Neuromed (Позилли) и Университета LUM (Казамасима). Основой стали данные масштабного проекта Moli-sani, который уже 20 лет изучает здоровье 25 000 жителей Молизе.
Главный вывод: чем выше доля ультрапереработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст, даже если формально человек придерживается сбалансированной диеты.
В отличие от паспортного возраста, биологический показывает фактическое состояние организма. Он определяется по комплексу биомаркеров — более 30 показателей крови, включая уровень воспаления, состояние органов и тканей.
Старение в биологическом смысле может идти быстрее из-за:
хронического воспаления,
нарушения обмена веществ,
изменения микробиома кишечника,
химических веществ, выделяемых упаковкой продуктов (фталаты, бисфенолы).
Исследователи выделили типичные источники ультрапереработанных продуктов:
хлеб в упаковке (пан карре),
ароматизированные йогурты,
супы и блюда быстрого приготовления,
готовые замороженные обеды,
сладкие газировки, снеки, шоколадные батончики,
некоторые виды мюсли и хлопьев.
Их объединяют общие черты: длинный срок хранения, "химический" состав, отдалённость от натурального сырья и насыщенность добавками.
Одно из самых тревожных открытий: даже те, кто ел много фруктов, овощей и клетчатки, но допускал высокое потребление ультрапереработанных продуктов, демонстрировали ускоренное старение.
"Эти результаты — сигнал, что пища — это не только калории и витамины, но и ключевой инструмент влияния на продолжительность и качество жизни", — подчёркивает доктор Симона Эспозито, автор исследования и лауреат премии "Джованни Барба" от Итальянского общества питания.
Исследователи призывают пересмотреть отношение к продуктам:
Читать этикетки. Чем больше незнакомых названий — тем хуже.
Отдавать приоритет минимально обработанным продуктам.
Ориентироваться на принципы Средиземноморской диеты - свежие овощи, цельные злаки, оливковое масло, рыба.
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