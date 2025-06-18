Йогурт, хлеб, суп — еда, от которой вы стареете быстрее, чем думали

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб в упаковке, ароматизированный йогурт и даже готовые супы - всё это может казаться безобидной частью рациона. Но новое исследование, проведённое итальянскими учёными, доказывает: регулярное потребление ультрапереработанных продуктов напрямую связано с ускорением биологического старения организма.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайская еда

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, было выполнено учёными из I. R. C.C.S. Neuromed (Позилли) и Университета LUM (Казамасима). Основой стали данные масштабного проекта Moli-sani, который уже 20 лет изучает здоровье 25 000 жителей Молизе.

Главный вывод: чем выше доля ультрапереработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст, даже если формально человек придерживается сбалансированной диеты.

Что такое биологическое старение

В отличие от паспортного возраста, биологический показывает фактическое состояние организма. Он определяется по комплексу биомаркеров — более 30 показателей крови, включая уровень воспаления, состояние органов и тканей.

Старение в биологическом смысле может идти быстрее из-за:

хронического воспаления,

нарушения обмена веществ,

изменения микробиома кишечника,

химических веществ, выделяемых упаковкой продуктов (фталаты, бисфенолы).

Какие продукты особенно опасны

Исследователи выделили типичные источники ультрапереработанных продуктов:

хлеб в упаковке (пан карре),

ароматизированные йогурты,

супы и блюда быстрого приготовления,

готовые замороженные обеды,

сладкие газировки, снеки, шоколадные батончики,

некоторые виды мюсли и хлопьев.

Их объединяют общие черты: длинный срок хранения, "химический" состав, отдалённость от натурального сырья и насыщенность добавками.

Почему даже "здоровая" диета не всегда спасает

Одно из самых тревожных открытий: даже те, кто ел много фруктов, овощей и клетчатки, но допускал высокое потребление ультрапереработанных продуктов, демонстрировали ускоренное старение.

"Эти результаты — сигнал, что пища — это не только калории и витамины, но и ключевой инструмент влияния на продолжительность и качество жизни", — подчёркивает доктор Симона Эспозито, автор исследования и лауреат премии "Джованни Барба" от Итальянского общества питания.

Что делать потребителям

Исследователи призывают пересмотреть отношение к продуктам:

Читать этикетки. Чем больше незнакомых названий — тем хуже.

Отдавать приоритет минимально обработанным продуктам.

Ориентироваться на принципы Средиземноморской диеты - свежие овощи, цельные злаки, оливковое масло, рыба.

3 интересных факта

Влияние ультрапереработанных продуктов на мозг — отдельная область исследований: они могут способствовать когнитивному снижению. Употребление UPF связано не только со старением, но и с рисками диабета 2 типа, депрессии и рака. Около 60% среднего рациона взрослых в развитых странах состоит из UPF — и эта доля растёт.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

