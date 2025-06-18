ИИ у вас на запястье: гаджет, который узнает дату вашей смерти

4:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старение населения, рост хронических заболеваний и расходов на медицину — всё это подталкивает индустрию здоровья в сторону дома. Samsung, используя эту тенденцию, нацелился на лидерство в сегменте цифрового здоровья. Об этом в интервью CNN рассказал Хон Пак, вице-президент и глава направления digital health в мобильном подразделении компании.

Фото: YouTube by TudoCelular, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы Samsung

"Число пожилых людей растёт, хронические болезни распространяются, а расходы на лечение увеличиваются. Всё это приводит к тому, что забота о здоровье перемещается домой — туда, где мы уже присутствуем”, — объясняет Пак.

Цель — догнать и перегнать Apple

Samsung активно развивает своё направление носимых устройств, стремясь не только догнать, но и обойти Apple, которая прочно удерживает лидерство в этом сегменте. Согласно данным IDC, в первом квартале 2025 года Samsung контролировал лишь 6% мирового рынка умных часов, в то время как доля Apple составила около 20%.

По мнению аналитика IDC Джитеша Убрани, Apple сумела убедить потребителей, что Apple Watch — незаменимый компаньон смартфона. Samsung пока не добился такого эффекта, но хочет выделиться другим подходом.

Профилактика — ключ к успеху

Samsung делает ставку на профилактику. Вместо того чтобы просто отслеживать состояние здоровья, гаджеты компании будут подсказывать, как не допустить проблем: правильно питаться, спать и тренироваться.

Новое обновление для Galaxy Watch (начиная с 5-й модели) включает в себя:

Оценку уровня антиоксидантов : по данным Пака, светодиоды на задней панели часов, излучающие свет разной длины волны, помогут определить уровень бета-каротина в коже — вещества, содержащегося, например, в моркови и шпинате. Для этого нужно будет снять часы и приложить их к коже.

Рекомендации по сну : индивидуальные советы перед отходом ко сну.

Тренер по бегу: персонализированные планы тренировок в зависимости от целей пользователя.

"Мы, врачи, работаем максимум с 1% данных о пациенте, которые получаем в клинике. А что он ест? Как спит? Двигается ли вообще? — мы не знаем”, — отмечает Пак, ранее занимавший пост главного врача в 3M Health Information Systems.

Что дальше: чат-бот, умные очки и возможно — снова сотрудничество с Apple

Также Samsung разрабатывает AI-чат-бота для здоровья, но подробности пока держит в секрете. Параллельно компания экспериментирует с умными очками, которые смогут определять наличие аллергенов в еде или темп приёма пищи. Такие технологии уже частично реализованы в виде приложений, анализирующих фото еды через модели вроде ChatGPT или Gemini.

"Это не проблема технологий — у нас уже всё есть. Вопрос в том, как это упаковать”, — добавляет Пак.

Ограничения и планы

Несмотря на амбиции, Samsung пока не возвращает совместимость своих часов с iPhone. Это ограничивает потенциальную аудиторию, ведь устройства Apple занимают около 20% рынка смартфонов. Однако, по словам Пака, возможность сотрудничества всё ещё обсуждается.

3 интересных факта по теме:

Oura Ring - компактное кольцо, которое также фокусируется на профилактике здоровья, набирает популярность и конкурирует с гигантами вроде Samsung и Google. Apple уже представила своего цифрового тренера — Workout Buddy, который выходит одновременно с аналогичной функцией в Galaxy Watch. Android XR, на базе которого Samsung разрабатывает умные очки, — это новое направление Google для смешанной реальности и носимых устройств.

Уточнения

Samsung Group ("Самсунг Груп", кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств.

