ИИ у вас на запястье: гаджет, который узнает дату вашей смерти

Старение населения, рост хронических заболеваний и расходов на медицину — всё это подталкивает индустрию здоровья в сторону дома. Samsung, используя эту тенденцию, нацелился на лидерство в сегменте цифрового здоровья. Об этом в интервью CNN рассказал Хон Пак, вице-президент и глава направления digital health в мобильном подразделении компании.
"Число пожилых людей растёт, хронические болезни распространяются, а расходы на лечение увеличиваются. Всё это приводит к тому, что забота о здоровье перемещается домой — туда, где мы уже присутствуем”, — объясняет Пак.
Samsung активно развивает своё направление носимых устройств, стремясь не только догнать, но и обойти Apple, которая прочно удерживает лидерство в этом сегменте. Согласно данным IDC, в первом квартале 2025 года Samsung контролировал лишь 6% мирового рынка умных часов, в то время как доля Apple составила около 20%.
По мнению аналитика IDC Джитеша Убрани, Apple сумела убедить потребителей, что Apple Watch — незаменимый компаньон смартфона. Samsung пока не добился такого эффекта, но хочет выделиться другим подходом.
Samsung делает ставку на профилактику. Вместо того чтобы просто отслеживать состояние здоровья, гаджеты компании будут подсказывать, как не допустить проблем: правильно питаться, спать и тренироваться.
Новое обновление для Galaxy Watch (начиная с 5-й модели) включает в себя:
Оценку уровня антиоксидантов: по данным Пака, светодиоды на задней панели часов, излучающие свет разной длины волны, помогут определить уровень бета-каротина в коже — вещества, содержащегося, например, в моркови и шпинате. Для этого нужно будет снять часы и приложить их к коже.
Рекомендации по сну: индивидуальные советы перед отходом ко сну.
Тренер по бегу: персонализированные планы тренировок в зависимости от целей пользователя.
"Мы, врачи, работаем максимум с 1% данных о пациенте, которые получаем в клинике. А что он ест? Как спит? Двигается ли вообще? — мы не знаем”, — отмечает Пак, ранее занимавший пост главного врача в 3M Health Information Systems.
Также Samsung разрабатывает AI-чат-бота для здоровья, но подробности пока держит в секрете. Параллельно компания экспериментирует с умными очками, которые смогут определять наличие аллергенов в еде или темп приёма пищи. Такие технологии уже частично реализованы в виде приложений, анализирующих фото еды через модели вроде ChatGPT или Gemini.
"Это не проблема технологий — у нас уже всё есть. Вопрос в том, как это упаковать”, — добавляет Пак.
Несмотря на амбиции, Samsung пока не возвращает совместимость своих часов с iPhone. Это ограничивает потенциальную аудиторию, ведь устройства Apple занимают около 20% рынка смартфонов. Однако, по словам Пака, возможность сотрудничества всё ещё обсуждается.
Oura Ring - компактное кольцо, которое также фокусируется на профилактике здоровья, набирает популярность и конкурирует с гигантами вроде Samsung и Google.
Apple уже представила своего цифрового тренера — Workout Buddy, который выходит одновременно с аналогичной функцией в Galaxy Watch.
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Samsung Group ("Самсунг Груп", кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств.
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