Детство под угрозой: что происходит с психикой школьников — и почему взрослые этого не замечают

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему всё больше людей предпочитают диагноз вместо борьбы — и что это говорит о состоянии нашего общества?

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

"С психикой общества точно что-то происходит", - утверждает чешский нейроучёный и психиатр Йиржи Горачек.

Он ссылается на мировую статистику, по которой заметно: психическое здоровье населения стремительно ухудшается. И тревожнее всего — это касается не только тяжёлых заболеваний, но и так называемых "мягких" психических расстройств, таких как тревожность и лёгкие формы депрессии.

Расстройства становятся нормой

По словам Горачека, растёт и частота ранее редких диагнозов: пограничное расстройство личности, расстройства половой идентичности. Он подчёркивает: "Ситуация действительно неблагоприятная".

Да, с одной стороны, диагностика стала точнее, говорит специалист. Но даже это не объясняет резкий рост.

"Не может быть, чтобы диагноз "пограничное расстройство личности' вырос в 5 или 10 раз. Это невозможно", — сообщает Горачек.

Почему так происходит

Одним из ключевых механизмов, объясняющих феномен, Горачек называет диссоциацию - процесс, при котором части психики как бы "отсоединяются", и человек начинает ощущать себя кем-то другим или иначе воспринимать реальность. Это может случиться в ответ на ситуацию, которую психика не в силах переработать обычным способом.

"В такие моменты человеку проще "уйти в болезнь', принять роль больного и сказать: у меня депрессия, у меня пограничное расстройство, у меня анорексия… Заботьтесь обо мне", — отмечает учёный.

Влияние соцсетей и разводов

Горачек также обращает внимание на внешние факторы: культура постоянного сравнения в социальных сетях, высокая разводимость, стресс и нестабильность — всё это может способствовать росту числа диагнозов. При этом он подчёркивает: многие расстройства пересекаются и не всегда легко поддаются однозначной классификации.

Особая тревога — за детей

Отдельно в интервью поднимается тема психического здоровья школьников. Горачек говорит, что ситуация становится всё более тревожной, а интерпретация данных исследований часто бывает неточной или вводящей в заблуждение.

Гендерная идентичность и открытость общества

С ростом числа трансгендерных детей связано множество споров. Горачек задаётся вопросом: речь идёт о социальной заразности или просто о том, что общество стало более открытым и честным? Он избегает категоричных выводов, но настаивает — проблема требует глубокого и сбалансированного анализа.

Психоделики и будущее терапии

В финале интервью учёный рассказывает о прогрессе в лечении депрессии с помощью психоделиков, в частности — псилоцибина. Сейчас ведутся активные работы по его легализации в терапевтических целях.

Интересные факты по теме:

По данным ВОЗ, депрессия занимает первое место среди причин нетрудоспособности в мире. Исследования показывают, что использование социальных сетей более 3 часов в день удваивает риск развития тревожности у подростков. В некоторых странах (например, в США) псилоцибин уже одобрен для ограниченного использования в медицинских исследованиях и терапии.

Уточнения

Психиатри́я (от др.-греч. ψυχή - "дух", "душа", "характер"; + др.-греч. ἰατρεία "лечение", "исправление", "приведение в исходное состояние", далее от ἰατρός "врач") — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.

