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Жара делает еду ядовитой: вы точно не замечаете эту привычку

3:05
Здоровье

Лето — пора отпусков, пикников и бесконечных поездок. Но с ростом температуры растут и риски: даже безобидные на первый взгляд привычки могут нанести серьезный урон здоровью. Особенно — вашему кишечнику. Гигиенисты бьют тревогу: обычные летние ошибки могут разрушить микрофлору кишечника и спровоцировать длительные проблемы с пищеварением.

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Невидимая угроза: как жара превращает еду в яд

Одна из самых распространённых ошибок — оставлять пластиковую бутылку с водой в машине или под прямыми лучами солнца. Под действием высокой температуры из пластика выделяются химические вещества, которые попадают в воду. Это напрямую влияет не только на её вкус, но и на микробиологический состав — а значит, и на ваш организм.

Опасная еда в дороге: что нельзя брать с собой

Гораздо опаснее выглядит привычка брать в дорогу скоропортящиеся продукты:

  • молочные изделия,

  • мясные закуски,

  • паштеты,

  • детские пюре,

  • фруктовые соки и нарезанные фрукты.

На жаре в таких продуктах стремительно развиваются бактерии и дрожжи. Начинается брожение, еда меняет вкус, запах и состав. Вместе с "полезными" веществами вы получаете в желудок целую армию микроорганизмов, которые могут вызывать:

  • острую диарею,

  • судороги,

  • обезвоживание,

  • хронические проблемы с кишечником.

Простые меры безопасности

Избежать проблем легко — достаточно соблюдать базовые правила:

  • Никогда не оставляйте воду в пластике на солнце — используйте термос или стеклянную бутылку.

  • Для еды используйте термосумки с охлаждающими элементами.

  • Если нет возможности охладить продукты — выбирайте орехи, сухофрукты или сухари.

Эти простые меры значительно снижают риск пищевого отравления и сохранят микрофлору кишечника в балансе.

Что делать, если отравление всё же произошло

Если всё-таки стало плохо, вот рекомендации:

  • Постельный режим и много жидкости с электролитами.

  • В первые сутки — только лёгкая пища: бананы, сухари, вода.

  • Позже — отварное куриное мясо и белый рис.

  • Если симптомы не проходят в течение недели — срочно к врачу. Могут потребоваться анализы и корректировка лечения.

Цитата эксперта:

"Проблемы обычно проходят через несколько дней. Но если симптомы острые и долго не исчезают, лучше обратиться к врачу", — отмечает доктор Филип Прусик.

3 интересных факта по теме

  1. В пластиковых бутылках при нагреве выделяется бисфенол-А — вещество, которое может нарушать гормональный баланс.

  2. Овощи и фрукты, лежащие на солнце, могут содержать в 10 раз больше бактерий, чем при хранении в холодильнике.

  3. Нарушение микрофлоры кишечника связано не только с пищевыми отравлениями, но и с развитием депрессии и снижением иммунитета.

Уточнения

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания. Микробиота водоёмов, воздуха, горных пород, почвы очень разнообразна, микробиота рубца жвачных, поровых растворов разных видов почв и т. п. более специфична и включает микроорганизмы, находящиеся в тесных пищевых связях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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