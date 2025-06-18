Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цвета будто защищают от обесценивания: что говорят аналитики о вторичном рынке
Самая дерзкая вещь из 2000-х снова с нами — и она круче, чем раньше
Координатор интима спас съёмки: почему Дакоту потряс опыт работы над Материалисткой
Без спортзала и дорогих тренеров: бывший самый сексуальный мужчина в мире рассказал, как накачал тело мечты
Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Живая легенда пустыни: эта собака сопровождала кочевников дольше, чем существует Рим
Этот цветок цвёл у бабушки под окнами — теперь его хотят даже в модных садах Европы
Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок

Очки, которые читают ваш взгляд и подстраиваются сами: оптика сошла с ума

3:23
Здоровье

Представьте очки, которые автоматически наводят фокус на то, что вы видите — без каких-либо движений головы или ручной настройки. Это не научная фантастика, а технология, над которой работает финский стартап IXI. И если у них всё получится, миллионы людей смогут забыть о неудобствах бифокальных и прогрессивных линз.

очки
Фото: https://commons.wikimedia.org by UlissLaertid, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
очки

Как работает автофокус в очках

Разработка основана на принципах, используемых в современных фотоаппаратах. IXI, основанная в 2021 году, создала очки, которые отслеживают движения глаз с помощью миниатюрного датчика и испускают безопасные световые импульсы, чтобы определить расстояние до объекта, на который смотрит пользователь.

Полученные данные мгновенно передаются в жидкокристаллические линзы, встроенные в оправу. Эти линзы меняют свою кривизну за 0,2 секунды — и вы сразу видите чётко, будь то текст на экране, книга или объект вдалеке.

По словам сооснователя компании Нико Эйдена, их задача — сделать с очками то же самое, что произошло с фотоаппаратами при переходе от фиксированного фокуса к автофокусу.

"Мы хотим спровоцировать такой же прорыв в оптике", — сообщает Эйден.

Почему это может стать заменой прогрессивным линзам

Люди, которые носят бифокальные или прогрессивные очки, знают, насколько неудобно ловить нужную зону фокуса: приходится наклонять голову, щуриться или мириться с искажениями. Традиционные линзы делят поле зрения на зоны, что приводит к усталости глаз и головным болям.

Автофокусные очки решают эту проблему: весь объектив работает как единое адаптивное поле зрения. Причём сама технология достаточно миниатюрна, чтобы поместиться в обычную оправу — визуально такие очки не будут отличаться от классических.

Что ещё важно знать

  • Технология в развитии: несмотря на 36 миллионов долларов инвестиций, IXI предстоит сделать очки достаточно лёгкими, прозрачными и безопасными для повседневного использования.

  • Конкуренты не дремлют: во Франции (Laclarée) и Японии (Elcyo) тоже работают над аналогичными решениями, но пока ни одна компания не выпустила продукт на рынок.

  • Первый показ — скоро: демонстрация IXI для широкой публики запланирована на конец года. Впереди сертификация и масштабирование производства.

3 интересных факта о технологиях для зрения

  1. Жидкокристаллические линзы уже применяются в профессиональной оптике и медицине, но впервые их используют в повседневных очках.

  2. Eye-tracking технологии активно применяются в VR-гарнитурах — теперь они приходят и в обычную оптику.

  3. Рынок "умных очков" к 2030 году может превысить $30 млрд, и не только за счёт AR, но и за счёт решений, повышающих комфорт и здоровье глаз.

Будущее в деталях

Если IXI удастся воплотить идею в жизнь, это может стать началом новой эры в оптике: когда очки подстраиваются под вас, а не наоборот. И это будет касаться не только зрения, но и общего самочувствия, ведь глаза — зеркало не только души, но и здоровья.

Уточнения

Очки́ - самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Эти цвета будто защищают от обесценивания: что говорят аналитики о вторичном рынке
Самая дерзкая вещь из 2000-х снова с нами — и она круче, чем раньше
Координатор интима спас съёмки: почему Дакоту потряс опыт работы над Материалисткой
Без спортзала и дорогих тренеров: бывший самый сексуальный мужчина в мире рассказал, как накачал тело мечты
Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Живая легенда пустыни: эта собака сопровождала кочевников дольше, чем существует Рим
Этот цветок цвёл у бабушки под окнами — теперь его хотят даже в модных садах Европы
Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок
Лучший город Земли: названо самое комфортное для человека место на планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.