Очки, которые читают ваш взгляд и подстраиваются сами: оптика сошла с ума

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте очки, которые автоматически наводят фокус на то, что вы видите — без каких-либо движений головы или ручной настройки. Это не научная фантастика, а технология, над которой работает финский стартап IXI. И если у них всё получится, миллионы людей смогут забыть о неудобствах бифокальных и прогрессивных линз.

Фото: https://commons.wikimedia.org by UlissLaertid, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ очки

Как работает автофокус в очках

Разработка основана на принципах, используемых в современных фотоаппаратах. IXI, основанная в 2021 году, создала очки, которые отслеживают движения глаз с помощью миниатюрного датчика и испускают безопасные световые импульсы, чтобы определить расстояние до объекта, на который смотрит пользователь.

Полученные данные мгновенно передаются в жидкокристаллические линзы, встроенные в оправу. Эти линзы меняют свою кривизну за 0,2 секунды — и вы сразу видите чётко, будь то текст на экране, книга или объект вдалеке.

По словам сооснователя компании Нико Эйдена, их задача — сделать с очками то же самое, что произошло с фотоаппаратами при переходе от фиксированного фокуса к автофокусу.

"Мы хотим спровоцировать такой же прорыв в оптике", — сообщает Эйден.

Почему это может стать заменой прогрессивным линзам

Люди, которые носят бифокальные или прогрессивные очки, знают, насколько неудобно ловить нужную зону фокуса: приходится наклонять голову, щуриться или мириться с искажениями. Традиционные линзы делят поле зрения на зоны, что приводит к усталости глаз и головным болям.

Автофокусные очки решают эту проблему: весь объектив работает как единое адаптивное поле зрения. Причём сама технология достаточно миниатюрна, чтобы поместиться в обычную оправу — визуально такие очки не будут отличаться от классических.

Что ещё важно знать

Технология в развитии: несмотря на 36 миллионов долларов инвестиций, IXI предстоит сделать очки достаточно лёгкими, прозрачными и безопасными для повседневного использования.

Конкуренты не дремлют: во Франции (Laclarée) и Японии (Elcyo) тоже работают над аналогичными решениями, но пока ни одна компания не выпустила продукт на рынок.

Первый показ — скоро: демонстрация IXI для широкой публики запланирована на конец года. Впереди сертификация и масштабирование производства.

3 интересных факта о технологиях для зрения

Жидкокристаллические линзы уже применяются в профессиональной оптике и медицине, но впервые их используют в повседневных очках. Eye-tracking технологии активно применяются в VR-гарнитурах — теперь они приходят и в обычную оптику. Рынок "умных очков" к 2030 году может превысить $30 млрд, и не только за счёт AR, но и за счёт решений, повышающих комфорт и здоровье глаз.

Будущее в деталях

Если IXI удастся воплотить идею в жизнь, это может стать началом новой эры в оптике: когда очки подстраиваются под вас, а не наоборот. И это будет касаться не только зрения, но и общего самочувствия, ведь глаза — зеркало не только души, но и здоровья.

Уточнения

Очки́ - самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



