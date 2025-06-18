Вы исключили сахар, а живот всё растёт? Обязательно проверьте эти продукты

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто из нас не мечтает о плоском животе? И хотя многие начинают с отказа от сахара, врач рассказал, что далеко не только он провоцирует появление жировых отложений на талии. Некоторые "вредители" прячутся там, где их не ждёшь.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Бесплатные Стоковые Фотографии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюсли

1. Соль — коварный провокатор отёков

Избыток соли удерживает воду в организме, провоцируя отёки, особенно в области живота. Живот может казаться значительно больше, хотя это — всего лишь задержка жидкости.

2. Картофель — особенно жареный

Варёный картофель — вполне допустим, но жареная версия насыщена жирами и быстро откладывается в талии. Врачи советуют ограничиться одной порцией в неделю.

3. Бананы — не так безобидны, как кажется

Хотя бананы богаты калием и витаминами, их избыточное потребление, особенно в сочетании с тяжёлой пищей, может привести к набору веса.

4. Мюсли и цельнозерновые хлопья

Они кажутся здоровыми, но высокая доля углеводов даёт быстрое чувство насыщения и такой же быстрый голод. Если переусердствовать — лишние сантиметры на животе гарантированы.

5. Жирное мясо и котлеты

Переизбыток жира в пище повышает уровень холестерина, ухудшает состояние сосудов и стимулирует отложение жира, особенно в брюшной полости.

6. Фастфуд — главный враг талии

Регулярное питание в сетях быстрого питания приводит не только к лишним килограммам, но и к хроническому воспалению в организме, что тоже влияет на жировые отложения.

Что ещё усугубляет ситуацию

Частое употребление алкоголя, особенно пива.

Курение.

Низкое потребление клетчатки и свежих овощей.

Важно помнить

Жир на животе — это не только эстетическая проблема. Он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома. Поэтому борьба с ним — не про внешний вид, а про здоровье.

3 интересных факта по теме:

Висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, считается более опасным, чем подкожный. Женщины в менопаузе чаще страдают от накопления жира на животе из-за гормональных изменений. Исследования показывают, что даже 20 минут быстрой ходьбы в день помогают снизить объём талии.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

