Вы исключили сахар, а живот всё растёт? Обязательно проверьте эти продукты

Кто из нас не мечтает о плоском животе? И хотя многие начинают с отказа от сахара, врач рассказал, что далеко не только он провоцирует появление жировых отложений на талии. Некоторые "вредители" прячутся там, где их не ждёшь.
Избыток соли удерживает воду в организме, провоцируя отёки, особенно в области живота. Живот может казаться значительно больше, хотя это — всего лишь задержка жидкости.
Варёный картофель — вполне допустим, но жареная версия насыщена жирами и быстро откладывается в талии. Врачи советуют ограничиться одной порцией в неделю.
Хотя бананы богаты калием и витаминами, их избыточное потребление, особенно в сочетании с тяжёлой пищей, может привести к набору веса.
Они кажутся здоровыми, но высокая доля углеводов даёт быстрое чувство насыщения и такой же быстрый голод. Если переусердствовать — лишние сантиметры на животе гарантированы.
Переизбыток жира в пище повышает уровень холестерина, ухудшает состояние сосудов и стимулирует отложение жира, особенно в брюшной полости.
Регулярное питание в сетях быстрого питания приводит не только к лишним килограммам, но и к хроническому воспалению в организме, что тоже влияет на жировые отложения.
Частое употребление алкоголя, особенно пива.
Курение.
Низкое потребление клетчатки и свежих овощей.
Жир на животе — это не только эстетическая проблема. Он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома. Поэтому борьба с ним — не про внешний вид, а про здоровье.
Висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, считается более опасным, чем подкожный.
Женщины в менопаузе чаще страдают от накопления жира на животе из-за гормональных изменений.
Исследования показывают, что даже 20 минут быстрой ходьбы в день помогают снизить объём талии.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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