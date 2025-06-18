Рак лечат пузырьками? Звук без скальпеля уже творит чудеса

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1:59
Здоровье

Впервые в Европе в больнице Addenbrooke's стартуют клинические испытания новой неинвазивной ультразвуковой терапии — технологии, которая может изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Что такое "истотрепсия" и как она работает

Метод основан на использовании системы Edison Histotripsy, которая направляет пульсирующие звуковые волны в опухолевую ткань. Эти волны вызывают образование микроскопических пузырьков газа, которые образуют так называемые "пузырьковые облака". Эти пузырьки за доли секунды схлопываются — процесс, известный как акустическая кавитация - разрушая раковые клетки на клеточном и субклеточном уровне.

Главное преимущество — никакой радиации, нагрева тканей или хирургического вмешательства.

Почему это важно

  • Процедура занимает не более 30 минут

  • Минимальный или нулевой болевой эффект

  • Быстрое восстановление

  • Проводится амбулаторно

Такой подход не только ускоряет процесс лечения, но и потенциально повышает выживаемость и качество жизни онкобольных, предотвращая развитие болезни на ранней стадии.

Сначала печень, потом — мозг

На первом этапе метод испробуют на пациентах с раком печени. В дальнейшем планируется применение технологии и к другим, более сложным видам опухолей — например, к тем, что затрагивают мозг и практически недоступны для операции.

Три любопытных факта:

  1. Метод был впервые разработан в США - в Университете Мичигана и уже проходит успешные испытания в других странах.

  2. Терапия работает только за счёт звука и газа, не повреждая здоровые ткани и не требуя общей анестезии.

  3. Истотрепсия считается одной из самых перспективных технологий в современной онкологии, так как объединяет точность, безопасность и минимальное вмешательство.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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