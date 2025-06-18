Рак лечат пузырьками? Звук без скальпеля уже творит чудеса

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Впервые в Европе в больнице Addenbrooke's стартуют клинические испытания новой неинвазивной ультразвуковой терапии — технологии, которая может изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Что такое "истотрепсия" и как она работает

Метод основан на использовании системы Edison Histotripsy, которая направляет пульсирующие звуковые волны в опухолевую ткань. Эти волны вызывают образование микроскопических пузырьков газа, которые образуют так называемые "пузырьковые облака". Эти пузырьки за доли секунды схлопываются — процесс, известный как акустическая кавитация - разрушая раковые клетки на клеточном и субклеточном уровне.

Главное преимущество — никакой радиации, нагрева тканей или хирургического вмешательства.

Почему это важно

Процедура занимает не более 30 минут

Минимальный или нулевой болевой эффект

Быстрое восстановление

Проводится амбулаторно

Такой подход не только ускоряет процесс лечения, но и потенциально повышает выживаемость и качество жизни онкобольных, предотвращая развитие болезни на ранней стадии.

Сначала печень, потом — мозг

На первом этапе метод испробуют на пациентах с раком печени. В дальнейшем планируется применение технологии и к другим, более сложным видам опухолей — например, к тем, что затрагивают мозг и практически недоступны для операции.

Три любопытных факта:

Метод был впервые разработан в США - в Университете Мичигана и уже проходит успешные испытания в других странах. Терапия работает только за счёт звука и газа, не повреждая здоровые ткани и не требуя общей анестезии. Истотрепсия считается одной из самых перспективных технологий в современной онкологии, так как объединяет точность, безопасность и минимальное вмешательство.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

