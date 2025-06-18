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Имплант оживает прямо во рту: стоматологи придумали чудо-зуб, который говорит с мозгом

0:42
Здоровье

Американские и индийское стоматологи создали имплант зуба, который врастает в десну и подключается к нервам.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Им можно почувствовать температуру и твердость пищи, искусственный зуб как-будто "говорит" с мозгом и восстанавливает нервную связь, потерянную при удалении зуба.

Для установки такого импланта не нужны титановые шурупы — он сам "разворачивается" в лунке.

Протестировали его пока только на крысах: через 6 недель после внедрения у грызунов он работал, как родной зуб. При этом тесты на людях начнутся не скоро.

В будущем такие чудо-технологии смогут менять тазобедренный или коленный суставы.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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