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Овощи творят чудеса: учёные нашли еду, которая делает сон крепким, как у камня

2:39
Здоровье

Учёные из Колумбийского университета и Чикагского университета впервые зафиксировали прямую временную связь между тем, что человек ест днём, и качеством его сна ночью. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, показало: всего один день, наполненный фруктами и овощами, способен улучшить сон на 16%.

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

"Удивительно, насколько быстро происходят изменения — менее чем за сутки", — подчёркивает соавтор исследования и эксперт по сну Эсра Тасали.

Как проводилось исследование

  • Участники — молодые здоровые взрослые.

  • Ежедневно они вносили в приложение данные о своём рационе.

  • Их сон отслеживался с помощью наручных мониторов, фиксирующих даже мельчайшие фазы пробуждения.

Особое внимание уделялось фрагментации сна - числу ночных пробуждений и переходов от глубокого ко сну поверхностному.

Ключевые результаты

Исследование выявило, что:

  • Употребление фруктов и овощей снижает фрагментацию сна.

  • Люди, съедавшие дневную норму (5 чашек фруктов/овощей), спали на 16% лучше.

  • Цельнозерновые продукты также положительно влияют на качество отдыха.

"Небольшие перемены могут значительно улучшить сон. Это вдохновляет — оказывается, вы можете взять отдых под контроль", — отметила Мари-Пьер Сен-Онж, соавтор исследования.

Почему это важно

Плохой сон не просто снижает работоспособность. Он провоцирует:

  • Сердечно-сосудистые проблемы,

  • ухудшение памяти,

  • нарушения настроения,

  • склонность к диетам с высоким содержанием жиров и сахара.

Теперь появляется возможность улучшать сон естественным, недорогим способом — просто меняя рацион.

3 интересных факта по теме:

  1. Фрукты и мелатонин: некоторые фрукты (например, вишня) содержат натуральный мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы.

  2. Сон и микробиом: пища влияет на кишечную микрофлору, которая, в свою очередь, влияет на выработку нейромедиаторов, отвечающих за сон.

  3. Цикл сна и магний: листовые овощи богаты магнием, минералом, способствующим расслаблению мышц и нервной системы перед сном.

Рекомендации от учёных

Если вы хотите спать лучше уже сегодня:

  • Добавьте в рацион 5 чашек фруктов и овощей.

  • Употребляйте сложные углеводы — цельнозерновой хлеб, киноа, коричневый рис.

  • Избегайте тяжёлой, жирной пищи перед сном.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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