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Колени просят пощады? Эти упражнения — как WD-40 для ваших суставов

3:38
Здоровье

Болят колени из-за артроза? Возможно, решение ближе, чем вы думаете — всего три упражнения с эластичной лентой могут значительно облегчить жизнь.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Что такое гонартроз и почему он возникает

Артроз коленного сустава (гонартроз) — это постепенное разрушение хрящевой ткани, покрывающей суставные поверхности. В результате появляются боль, скованность движений, припухлость, а в тяжёлых случаях — проблемы с ходьбой. Заболевание часто развивается после 50 лет, но может возникнуть и раньше — из-за избыточного веса, травм или наследственной предрасположенности.

Несмотря на то, что гонартроз нельзя вылечить полностью, его симптомы можно контролировать. Ключевые меры: снижение нагрузки, умеренная активность, укрепление мышц, лечебная физкультура, ношение ортопедических стелек и, в некоторых случаях, физиотерапия. Всё это помогает сохранить подвижность и отсрочить операцию.

Советы от эксперта: упражнения с эластичной лентой

Преподавательница пилатеса Селин Руа (Céline Roy) опубликовала в Instagram видео с тремя упражнениями, которые можно выполнять дома. Они мягко укрепляют мышцы и снижают боль, не перегружая суставы.

Упражнение 1: Разгибание ноги с эластичной лентой (сидя на стуле)

Как выполнять:

  • Сядьте на устойчивый стул, спина прямая, стопы на полу.

  • Закрепите ленту под правой стопой, удерживая другой конец руками или закрепив его перед собой.

  • Медленно выпрямляйте правую ногу вперёд, почти до параллели с полом.

  • Напрягите переднюю поверхность бедра (квадрицепс).

  • Верните ногу обратно без рывков.

Повтор: 10-15 раз на каждую ногу, 2-3 подхода.
Цель: укрепить квадрицепсы — они стабилизируют коленный сустав и снижают боль.

Упражнение 2: Сгибание-разгибание ног с мячом (лёжа на спине)

Как выполнять:

  • Лягте на спину, ноги вытянуты вверх под углом 90°, лёгкий мяч зажат между ступнями или лодыжками.

  • Руки вдоль тела, ладони вниз.

  • Сожмите мяч, чтобы активировать мышцы.

  • Согните колени, приближая пятки к ягодицам.

  • Вернитесь в исходное положение.

Повтор: 10-15 раз, 2-3 подхода.
Цель: задействовать заднюю поверхность бедра и квадрицепсы, развить координацию, гибкость и силу.

Упражнение 3: Подъём ноги с лентой (лёжа, ноги согнуты)

Как выполнять:

  • Лягте на спину, согните ноги, стопы на полу.

  • Зацепите ленту под правую стопу, держите другой конец руками.

  • Поднимите правую ногу вверх, стараясь выпрямить колено.

  • Согните колено, подтягивая пятку к тазу, затем снова выпрямите.

Повтор: 10-15 раз на каждую ногу, 2-3 подхода.
Цель: укрепить заднюю цепь мышц — бёдра, ягодицы, а также мягко активизировать сустав.

Три интересных факта по теме:

  1. По данным ВОЗ, артроз — основная причина снижения подвижности у людей старше 60 лет.

  2. Люди, ежедневно проходящие хотя бы 6000 шагов, снижают риск ухудшения артроза почти вдвое.

  3. Укрепление мышц бедра эффективно снижает давление на коленный сустав — до 30% нагрузки уходит на мышцы, если они достаточно развиты.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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